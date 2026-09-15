Getty Images Sport
Traducido por
«Decir no al Real Madrid no fue fácil»: Rodri revela por qué rechazó al Real Madrid para fichar por el Barcelona en un sensacional traspaso de verano desde el Manchester City
Dejar el Manchester City para irse a Cataluña
La salida de Rodri del Manchester City fue una de las grandes historias del mercado de fichajes del verano, ya que el centrocampista de 30 años cambió Inglaterra por LaLiga, optando por fichar por el Barcelona pese al gran interés de su feroz rival, el Real Madrid.
El ganador del Balón de Oro de 2024 insistió en que su elección estuvo impulsada por motivos puramente futbolísticos. En lugar de dejarse influir por paquetes económicos o por el ruido externo, Rodri priorizó el proyecto táctico que están construyendo el entrenador del Barcelona, Hansi Flick, y el director deportivo, Deco.
- (C)Getty Images
El proyecto deportivo se impone al de la capital española
En declaraciones a Mundo Deportivo, Rodri detalló cómo su salida del Manchester City fue tomando forma de manera natural antes de que el club catalán diera el paso. «Ha sido un proceso, más que una decisión», explicó. «Primero, tienes que darte cuenta de que tu etapa allí ha llegado a su fin y de que quizá quieres un nuevo desafío. A partir de ahí, en el momento en que surgió la oportunidad del Barcelona, me di cuenta de que era lo mejor para mí por muchas razones».
El centrocampista era uno de los grandes objetivos del Real Madrid, por lo que su destino final fue un trago amargo para el conjunto blanco. Sin embargo, Rodri subrayó que la ilusionante plantilla del Barça y su cúpula fueron decisivas. «Siempre he basado mis decisiones en cuestiones deportivas: dónde creo que podré ganar, ser feliz y, sobre todo, desarrollarme como jugador», añadió. «Y por eso he elegido al Barça, también por la generación de jugadores que tienen y por lo que Hansi está construyendo allí. Al final, Deco y Hansi, en lo más alto de la organización, me convencieron».
Rechazar al gigante del Bernabéu también supuso una carga importante para el internacional español. «Tuve que valorar muchas cosas y tomar una decisión tan importante entre dos de los mejores clubes del mundo», señaló. «Al final, tomé mi decisión basándome en cuestiones deportivas, en lo que me despertaba un poco más de ilusión y en entender dónde podía ganar y desarrollarme más como jugador. No fue una decisión nada fácil; decir no al Madrid no fue fácil, especialmente porque me trataron excepcionalmente bien».
Un ambiente familiar sin el bombo mediático
Más allá de la táctica, la estrategia de fichajes del Barcelona caló hondo en el pivote. Señaló que el club nunca le forzó a tomar una decisión, creando un entorno acogedor que le parecía «muy hogareño, como un club familiar». «En ningún momento me metieron presión alguna; todo el mundo expresó su deseo de contar conmigo, de trabajar juntos y de ver qué podía aportar al equipo», afirmó Rodri. «Se trataba más del fútbol en sí, de lo que entendían que podía aportar tanto dentro como fuera del campo, y eso me gustó mucho».
Su llegada también se produjo después del muy publicitado boicot del Real Madrid a la ceremonia del Balón de Oro, en la que Rodri se impuso a Vinicius. Sin embargo, el centrocampista descartó la idea de que esta controversia influyera en su traspaso.
«Cualquiera que me conozca sabe que intento distanciarme de ese tipo de cosas, como el ruido mediático», concluyó. «Me centro en el fútbol. En ese sentido, soy muy inglés, ¿no? La Premier League es fútbol y poco más».
Cimentando la nueva era de Flick
Con el culebrón del traspaso ya definitivamente atrás, Rodri centra ahora toda su atención en rendir sobre el césped con el Barcelona. Como director del centro del campo de Flick, se espera que guíe a la prometedora generación de jóvenes del club mientras desafía directamente al Real Madrid por la hegemonía nacional. La presión será enorme, pero el capitán campeón del mundo ha demostrado que rinde mejor cuando más hay en juego.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias