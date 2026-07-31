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Decidido el sucesor de Jurgen Klopp: Red Bull elige a un exentrenador de la Bundesliga como nuevo jefe global de fútbol
Red Bull nombra a Schmidt como sucesor de Klopp
Red Bull ha nombrado oficialmente al exentrenador del Leverkusen Schmidt como su nuevo director global de fútbol. El técnico, de 59 años, asumirá oficialmente su nuevo cargo el 1 de octubre, después de firmar un contrato de larga duración con la organización.
El nombramiento llega solo una semana después de que Klopp dejara el puesto para convertirse en el nuevo seleccionador de Alemania, en sustitución de Nagelsmann tras el Mundial. Schmidt trabajará junto a Florian Scholz, responsable comercial del fútbol global, para impulsar el futuro deportivo y comercial de la cartera futbolística global de Red Bull.
- AFP
Una cara conocida regresa a la familia Red Bull
Schmidt es una figura conocida dentro de la estructura de Red Bull, ya que anteriormente se labró un nombre como entrenador del RB Salzburg entre 2012 y 2014. Tras su exitosa etapa en Austria, pasó a dirigir al Bayer Leverkusen, Beijing Guoan, PSV Eindhoven y Benfica, antes de ejercer más recientemente como director global de fútbol de la J-League de Japón.
El CEO de Red Bull, Oliver Mintzlaff, expresó su satisfacción por reincorporar a Schmidt para liderar sus operaciones globales.
«Estamos encantados de dar la bienvenida de nuevo a Roger Schmidt a Red Bull», dijo Mintzlaff, en declaraciones recogidas por Sky Sport. «Con sus muchos años de experiencia, sus extraordinarios conocimientos futbolísticos y su clara comprensión de nuestra filosofía, es la persona adecuada para responsabilizarse de la dirección deportiva de nuestra cartera global de fútbol.
»A lo largo de su carrera, se ha ganado una excelente reputación por desarrollar a jóvenes talentos y promocionarlos con éxito al más alto nivel».
Schmidt, deseoso de un desafío global «único»
En declaraciones tras el anuncio oficial de su nuevo cargo, Schmidt expresó su orgullo por regresar a la organización Red Bull. El técnico alemán destacó la identidad distintiva del grupo y su compromiso con el desarrollo de jóvenes talentos como factores clave detrás de su decisión.
«Tengo muchas ganas de afrontar este nuevo reto y estoy orgulloso de volver a formar parte de la familia Red Bull en el futuro», explicó Schmidt. «La cartera internacional de clubes de Red Bull es única, ambiciosa y se caracteriza por una filosofía clara. Desarrollar a jóvenes talentos mientras se triunfa al más alto nivel: precisamente esta combinación es lo que hace que esta tarea me resulte especialmente atractiva».
- Getty Images
¿Qué les espera ahora a Red Bull y Alemania?
El rápido nombramiento de Schmidt aporta estabilidad administrativa inmediata en la amplia red multiclub de Red Bull, que incluye al RB Leipzig, al RB Salzburg y al New York Red Bulls. Su principal objetivo será alinear las operaciones futbolísticas y las vías de desarrollo de talento en todos los continentes.
Mientras tanto, Klopp asume su nuevo y destacado cargo como seleccionador de Alemania, mientras la DFB inicia una nueva etapa tras la salida de Nagelsmann después del Mundial. Ambos emprenden ahora nuevos e importantes capítulos en sus respectivas carreras como entrenadores de cara al próximo ciclo internacional.
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