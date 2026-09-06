El Manchester United parecía encaminarse hacia la victoria antes de que un derrumbe en los últimos minutos permitiera al Everton rescatar un empate 2-2. Después de que Bryan Mbeumo abriera el marcador al inicio de la segunda parte, Tyrique George marcó en el minuto 83 para igualar el partido para el Everton. El suplente Benjamin Sesko pensó que había asegurado los tres puntos para el United en el minuto 88, pero Maitland-Niles evitó la victoria de los visitantes con un golazo en el tiempo añadido desde fuera del área.

Al valorar el resultado, Carrick declaró a BBC Match of the Day: "Sí, claro que sí, lo es [por encajar tarde]. Creo que hubo muchas cosas buenas en ese partido para nosotros. Jugamos un buen fútbol y por momentos parecimos peligrosos. En líneas generales, creo que defendimos muy bien como equipo. Hubo algunos balones más al área, lo que nos lo puso un poco más difícil cuando deberíamos haber cerrado el partido. Estamos decepcionados por no haber conseguido la victoria".