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Decepción para Rafael Leão: Arsenal, Manchester United y Barcelona rechazan su fichaje
La élite europea da la espalda
Leao vive un verano complicado: Arsenal, United y Barcelona han descartado ficharlo. Según Sportitalia, el AC Milan y sus agentes intentaron vender al delantero de 26 años, pero solo recibieron respuestas frías.
Pese a sus 49,5 millones de euros de fichaje en 2019 y a sus goles y asistencias, su atractivo ha caído. Los tres clubes rehusaron pagar lo exigido para sacarlo de San Siro, lo que complica la remodelación de la plantilla del Milan.
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El Milan se ve obligado a rebajar su valoración
Aunque el internacional portugués tiene una cláusula de rescisión de 120 millones de euros, el Milan aceptaría unos 80 millones para facilitar su venta. Su contrato vence en 2028 y, sin opciones de renovación, el club rossonero ve en el próximo mercado la última oportunidad de obtener un buen ingreso por él.
Su actual bajo rendimiento con Max Allegri, que lo ubica como delantero centro en su sistema 3-5-2, justifica este interés. Leão lleva 10 goles en 30 partidos oficiales esta temporada, pero no marca en la Serie A desde el 1 de marzo, lo que reduce su influencia en el equipo.
El creciente descontento y las repetidas reacciones negativas de los aficionados
La paciencia del público de San Siro se ha agotado. Leao recibe críticas constantes de la afición. Su desajuste táctico ha generado frustración, que explotó en la derrota por 3-2 ante el Atalanta el 5 de mayo, cuando falló un gol fácil y fue abucheado. Tampoco fue un caso aislado.
Ya había sido abucheado en la derrota 3-0 ante el Udinese un mes antes y silbado al ser sustituido por Christopher Nkunku en el 0-0 contra la Juventus el 26 de abril. A pocos días de cumplir 27 años, el delantero ya no se ve como una promesa, sino como un jugador acabado que lucha por justificar su valor de mercado en caída libre.
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¿Qué le depara el futuro a Leão?
El Milan, tercero en la Serie A con 70 puntos, mismo puntaje que la Roma, debe vencer al Cagliari en San Siro para asegurar su plaza en la Liga de Campeones.
Además, una buena actuación en el Mundial podría devolver el interés de algún club de la Premier League o La Liga a la mesa de negociaciones.