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¡Debut frustrado de Klopp! Países Bajos araña el empate en el último minuto tras el polémico gol de Nmecha y niega al nuevo seleccionador de Alemania una victoria en la Nations League
El temprano drama del VAR y los golpes por lesión interrumpen el debut de Klopp
El amanecer de la era Klopp en Alemania llegó con toda la intensidad esperada de un choque entre estos dos rivales históricos. Aunque el espectáculo sobre el césped fue notable, la primera media hora estuvo definida más por la disciplina táctica que por ocasiones claras. Los anfitriones, dirigidos por Xavi Hernandez, creyeron haber roto el empate pronto cuando Virgil van Dijk remató de cabeza a la red con potencia tras un saque de esquina de Tijjani Reijnders. Sin embargo, la celebración se vio interrumpida después de una revisión del VAR que anuló el gol, al considerar que el exdelantero del RB Leipzig Brian Brobbey había obstaculizado a Marc-Andre ter Stegen en la jugada previa.
Los planes tácticos de Klopp se vieron alterados incluso antes de que sonara el primer silbato, ya que Jamal Musiala se vio obligado a salir del once inicial tras notar un problema muscular durante el calentamiento. Los problemas por lesiones de Alemania se agravaron apenas 30 minutos después del inicio del partido, cuando el delantero del Arsenal Kai Havertz tuvo que ser sustituido. Havertz, que llegaba en gran forma con el Arsenal, sufrió una lesión tras una dura entrada de Quinton Timber.
- Getty Images Sport
Nmecha golpea en medio de la frustración neerlandesa
El empate se rompió por fin en el minuto 32 con una jugada que dejó indignados a los jugadores y aficionados neerlandeses. Con Brobbey tendido sobre el césped y lesionado, Países Bajos esperaba que Alemania echara el balón fuera. En lugar de eso, Joshua Kimmich vio un hueco y puso un preciso balón diagonal para el debutante Philipp Treu. El intento de pase atrás del lateral del SC Freiburg para Karim Adeyemi acabó llegando a Felix Nmecha, que no perdonó y envió al fondo de la red el primer gol de la era Klopp. El tanto del centrocampista del Borussia Dortmund subió al marcador pese a las intensas protestas del equipo local, que consideraba que el juego debía haberse detenido por el delantero lesionado.
Alemania tuvo una ocasión de oro para doblar su ventaja poco después del gol inicial. Nathaniel Brown mostró una gran sangre fría para asistir a Adeyemi, pero el delantero del Barcelona, que recientemente se trasladó al Nou Camp desde el Dortmund, de algún modo no logró encontrar portería con la meta completamente vacía. Países Bajos terminó con fuerza la primera parte, con Cody Gakpo cerca de aprovechar un raro despiste de Ter Stegen, pero la estrella del Liverpool no pudo convertir. La tensión siguió siendo alta mientras los equipos se marchaban al túnel, con los visitantes manteniendo una ventaja mínima y controvertida.
La perseverancia neerlandesa tuvo premio al final.
La segunda parte vio a Países Bajos dominar la posesión, mientras Alemania sufría para sacar el balón jugado desde su propio tercio defensivo bajo una presión constante. La entrada de Joey Veerman y Mexx Meerdink inyectó energía fresca al ataque neerlandés. Meerdink, otro debutante, estuvo especialmente activo, pero se mostró desacertado de cara a portería. Primero no logró encontrar portería desde cerca tras un excelente envío de Denzel Dumfries y, más tarde, vio cómo un remate rápido suyo era detenido por un sólido Ter Stegen.
Klopp intentó recuperar el control recurriendo a su banquillo, dando el debut a Yannick Engelhardt y dando de nuevo entrada al experimentado Serge Gnabry. Sin embargo, la inercia siguió claramente del lado de los anfitriones. Cuando el reloj entraba en el tiempo añadido, la presión acabó dando resultado. Ruben van Bommel, hijo de la exleyenda del Bayern de Múnich Mark van Bommel, dejó un momento de magia con una asistencia espectacular para encontrar a Gakpo, que definió para poner el 1-1.
- AFP
Grecia toma una ventaja temprana en el Grupo A2 a medida que se acerca la segunda jornada
Alemania y Países Bajos se encuentran compitiendo en el Grupo 2 de la Liga A de la Nations League junto a Grecia y Serbia. En el otro partido del grupo, Grecia logró una victoria por 2-1 sobre Serbia para hacerse pronto con el liderato de la clasificación.
De cara a la próxima jornada, el 27 de septiembre, Alemania recibirá al líder del grupo, Grecia, mientras que Países Bajos viajará para enfrentarse a Serbia ese mismo día.
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