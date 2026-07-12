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«Débil»: Erling Haaland, furioso por una decisión controvertida que afecta a su nuevo compañero en el Manchester City, Elliot Anderson, mientras el VAR frustra a Noruega en el partido de cuartos de final del Mundial contra Inglaterra
Haaland critica una decisión arbitral «débil»
Haaland fue claro tras la dolorosa prórroga que acabó 2-1 contra Inglaterra en Miami. El delantero de 25 años protagonizó el momento más polémico cuando el VAR anuló el gol de Torbjorn Lysaker Heggem a los 10 minutos de la segunda parte, al considerar los árbitros que Haaland había cometido falta sobre Anderson, su futuro compañero en el Manchester City.
Tras el partido, en TV 2, Haaland mostró su incredulidad: «Me siento vacío. Merecíamos más. No creo que fuera falta. Me anularon el gol por empujar a Elliot Anderson, igual que a mí me empujan en cada duelo. Es amargo».
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Frustración por la falta de coherencia en las normas del VAR
El forcejeo en el área con Anderson marcó un punto de inflexión bajo el calor de Florida. Aunque el torneo acabó en decepción, Haaland brilló como una de las estrellas del Mundial tras marcar siete goles y quedar segundo en la clasificación de goleadores, justo detrás de Kylian Mbappé y Lionel Messi, con ocho cada uno. El ‘9’ noruego argumentó que, si ese contacto se considera falta, él debería ganar muchas más jugadas a balón parado en la Premier y con su selección, y consideró la decisión demasiado blanda para un partido de cuartos.
«Así que, si hay un tiro libre, casi tendría que conseguir uno en cada duelo, en cada partido», añadió Haaland. «Porque me empujan, me tiran de todo, y creo que es una decisión débil. Los pequeños detalles marcan la diferencia en el Mundial. Contra Brasil conseguimos darle la vuelta a nuestro favor. Hoy, cuando las decisiones dudosas nos sean desfavorables, será difícil».
«Debería haber un gol cada día de la semana»
Haaland no fue el único frustrado por el arbitraje en Miami. El centrocampista del Fulham, Sander Berge, también criticó al árbitro y señaló los estrechos márgenes del fútbol internacional. Berge destacó la inconsistencia de las decisiones y sugirió que, con esos criterios, lloverían los penaltis en el fútbol nacional.
«Esto debería ser gol cualquier día de la semana, pero los márgenes son muy estrechos», explicó Berge. «Nunca se sabe qué decisión se tomará. Si es así, al menos me pitarán penaltis todas las semanas en la Premier League».
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La polémica por la «Spidercam» ensombrece la salida de Noruega
La delegación noruega cuestionó el gol de Jude Bellingham, pues el balón habría golpeado un cable de la «Spidercam» antes de entrar.
«No hablaré del cable hasta más adelante, pero sería ridículo que fuera así», declaró Berge a los periodistas. «El 2-1 habla por sí solo». Inglaterra se prepara ahora para enfrentarse a Argentina en las semifinales, mientras Noruega puede sentirse orgullosa de haber alcanzado los cuartos de final en su primera participación en un Mundial desde 1998.
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