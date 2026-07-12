«Débil»: Erling Haaland, furioso por una decisión controvertida que afecta a su nuevo compañero en el Manchester City, Elliot Anderson, mientras el VAR frustra a Noruega en el partido de cuartos de final del Mundial contra Inglaterra

El forcejeo en el área con Anderson marcó un punto de inflexión bajo el calor de Florida. Aunque el torneo acabó en decepción, Haaland brilló como una de las estrellas del Mundial tras marcar siete goles y quedar segundo en la clasificación de goleadores, justo detrás de Kylian Mbappé y Lionel Messi, con ocho cada uno. El ‘9’ noruego argumentó que, si ese contacto se considera falta, él debería ganar muchas más jugadas a balón parado en la Premier y con su selección, y consideró la decisión demasiado blanda para un partido de cuartos.

«Así que, si hay un tiro libre, casi tendría que conseguir uno en cada duelo, en cada partido», añadió Haaland. «Porque me empujan, me tiran de todo, y creo que es una decisión débil. Los pequeños detalles marcan la diferencia en el Mundial. Contra Brasil conseguimos darle la vuelta a nuestro favor. Hoy, cuando las decisiones dudosas nos sean desfavorables, será difícil».