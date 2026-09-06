«Deberías haber fichado por un gran club»: los aficionados del Arsenal se burlan de Morgan Rogers durante la derrota ante el Chelsea

Rogers dio a Chelsea un inicio de ensueño en el Emirates Stadium el domingo al marcar apenas 77 segundos después del comienzo del partido, pero el Arsenal acabó imponiéndose por 2-1. Según el Daily Mirror, los aficionados del Arsenal se burlaron sin piedad de Rogers cuando fue sustituido al final de la segunda parte.

Los seguidores locales le cantaron a Rogers: "Deberías haber fichado por un gran club", en referencia a su decisión de rechazar al Arsenal para fichar por el Chelsea durante el reciente mercado de fichajes. El Arsenal había planeado inicialmente fichar a Rogers procedente del Aston Villa, pero el club se negó a entrar en una guerra de pujas cuando el Chelsea presentó una oferta descomunal.