Pro Sports Images
Traducido por
«¡Deberían haberlo mantenido!» - Steven Gerrard carga contra el Liverpool por un error de 17 millones de libras en el mercado tras el empate ante el Nottingham Forest
Gerrard lamenta la marcha de Williams
Gerrard no se contuvo en su valoración del mercado de fichajes del Liverpool después de ver a Williams ayudar al Nottingham Forest a conseguir un trabajado empate en Merseyside. El excapitán de Anfield, en su condición de comentarista para TNT Sports, expresó su profunda frustración porque un jugador al que una vez tuteló en las categorías inferiores pudiera marcharse con tanta facilidad en 2022.
Al reflexionar sobre el impacto del galés, Gerrard se deshizo en elogios hacia el jugador de 23 años, que provocó un penalti que Morgan Gibbs-White transformó para adelantar al Forest antes de que el gol de Victor Munoz devolviera la igualdad.
"Neco ha estado genial para el Forest, y creo que el Forest ha sido genial para él. Es una buena combinación", dijo Gerrard. "Los aficionados le adoran. Está comprometido, es excelente sin balón, es físico. Y ahora mismo está jugando fuera de posición.
"Hay que recordar que es lateral derecho o carrilero derecho y que está haciendo un trabajo fantástico para el equipo en la izquierda. A lo largo de la temporada, puede cubrir ambos lados. Así que creo que, desde el punto de vista de un entrenador, desde luego no querrías perderlo".
- Getty Images Sport
Desbloqueando el verdadero potencial de Williams
Gerrard, que trabajó estrechamente con Williams durante su etapa como entrenador en la academia del Liverpool, cree que el defensa aún está muy lejos de alcanzar su mejor nivel. A pesar de haber disputado solo 13 partidos de la Premier League con el Liverpool antes de su traspaso por 17 millones de libras al City Ground en 2022, su exentrenador sostiene que su actitud profesional siempre fue de primer nivel.
«Este es un jugador que entrena como juega», añadió Gerrard. «Llega cada mañana; hace todo bien; es muy profesional; es un ganador. Es muy agresivo, es competitivo, y ya sabíamos que tenía talento. Si pones todo alrededor de tu talento, puedes jugar a este nivel y puedes mantenerte a este nivel.
«Y sigo pensando que todavía no ha alcanzado su techo; sigo pensando que está en una edad en la que puede dar el siguiente paso con experiencia, tiempo y más partidos».
La crisis de laterales derechos en Anfield
El momento en el que Williams ha irrumpido en el Forest es especialmente doloroso para los aficionados del Liverpool tras la salida sísmica de Trent Alexander-Arnold al Real Madrid el verano pasado. Con el internacional inglés ya fuera, el puesto de lateral derecho se ha convertido en una debilidad evidente para el entrenador Andoni Iraola, que sigue buscando su primera victoria desde que tomó las riendas.
Gerrard continuó con su análisis y dijo: "Está jugando fuera de posición; está haciendo un trabajo increíble en la izquierda. ¿Os imagináis cómo sería si jugara en la derecha? Para mí, es un lateral fantástico y, no lo digo por decir y pido disculpas a los aficionados del Forest, el Liverpool debería haberlo mantenido, eso seguro".
- Getty Images Sport
¿El Liverpool, obligado a acudir al mercado?
Con Conor Bradley apartado actualmente por lesión, la profundidad en el lateral empieza a parecer cada vez más escasa para un club con aspiraciones al título. El experimento de utilizar a Dominik Szoboszlai en un rol defensivo más retrasado ha ofrecido resultados dispares, lo que llevó a Gerrard a sugerir que un movimiento en el próximo mercado de fichajes podría ser la única solución viable para corregir ese desequilibrio.
«Me preocupa el lado derecho», aded Gerrard después del partido. «Creo que la prueba de ello es cuando tienes que poner de nuevo en el lateral derecho a posiblemente tu mejor jugador, Szoboszlai. Eso se vio demasiadas veces la temporada pasada.
«La lesión de Conor Bradley está perjudicando a Liverpool, es su mejor lateral derecho. Obviamente, Trent se marcha, ya hemos hablado de eso en numerosas ocasiones. No me sorprendería que intentáramos hacer algo en esa posición».
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias