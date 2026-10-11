«¡Deberíamos haber tenido más paciencia!»: Cesc Fabregas, frustrado por el fracaso del Como ante una Roma con diez jugadores

El entrenador del Como, Cesc Fabregas, reconoció que su equipo se marchó del campo con pesar tras empatar 0-0 ante la Roma en la sexta jornada de la Serie A. El punto de inflexión llegó en el minuto 53, cuando el delantero de la Roma Donyell Malen recibió una tarjeta roja directa por una entrada sobre Bruno Kaiki.

Pese a jugar contra diez durante casi cuarenta minutos, el Como no logró superar a Pierluigi Gollini ni a la defensa de la Roma.

Fabregas consideró que a su equipo le faltó serenidad en el último cuarto del partido.