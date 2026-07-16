El equipo de Tuchel apenas tuvo un 12 % de posesión entre el gol de Gordon y el de Martínez en el 92, y el seleccionador inglés pasó a un 5-4-1 al introducir a Ezri Konsa, Dan Burn y Nico O'Reilly. El cambio táctico ha sido muy criticado por comentaristas como Wayne Rooney, y los comentarios de Guehi indican que la plantilla lo compartía.

«Las decisiones de Tuchel nos han costado caro», afirmó Rooney. «Si eres un jugador ofensivo, vas ganando 1-0 y ves esos cambios, pierdes la confianza; solo puedes salirte con la tuya unas pocas veces.

Entonces piensas: “Oh, no, vamos a replegarnos tanto tiempo; ¿cómo saldremos de esto?”. Es pánico de verdad. No puedes ganar por un gol y luego ceder la pelota y renunciar a marcar el segundo, porque eso es lo que quieres hacer».