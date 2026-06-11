«¡Debería retirarse ya!» - Una leyenda del fútbol alemán da un consejo sorprendente a Julian Nagelsmann antes del Mundial

Matthäus cree que la cima del fútbol internacional es el mejor momento para que Nagelsmann se vaya. El legendario ex capitán alemán sugiere que el exentrenador del Bayern deje la DFB tras ganar el torneo, en lugar de cumplir su contrato.

En declaraciones a Bild, Matthäus explicó la lógica de una posible salida sorpresa tras ganar el torneo. «Si se proclama campeón del mundo, debería dimitir por voluntad propia», afirmó. «Se convertiría entonces en el tercer seleccionador más joven de la historia en ganar un Mundial, tras el uruguayo Alberto Suppici en 1930 y el brasileño Mario Zagallo en 1970. ¿Qué vendría después? No lo sé, pero me imagino que querría volver a la rutina diaria».