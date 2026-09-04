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¿Debería permitirse al Newcastle gastar los miles de millones del PIF saudí? Una exestrella del Newcastle, desconcertada por las PSR en medio de un verano de ventas en St James’ Park, pero sigue viendo motivos para el optimismo
Los gigantes de la Premier League siguen gastando a lo grande
Hislop no es el único que piensa así, y muchos siguen preguntándose por qué clubes como Chelsea, Manchester United, Liverpool y Manchester City pueden gastar a manos llenas, mientras que rivales nacionales con grandes ambiciones propias siguen estando limitados.
Ese ha vuelto a ser el caso en 2026, con jugadores como Bruno Guimaraes, Anthony Gordon y Sandro Tonali saliendo de St James’ Park. El Newcastle ha reinvertido parte de esos fondos, mientras la atención colectiva vuelve a centrarse en construir a largo plazo, pero las riquezas del Public Investment Fund (PIF) no pueden aprovecharse de la mejor manera posible.
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¿Cuánto ha hecho retroceder a Newcastle el mercado de fichajes de verano de 2026?
Preguntado por si un mercado ha retrasado al Newcastle tres o cuatro años en la lucha por acabar entre los cuatro primeros, Hislop, que hablaba en nombre de Ignition Australia, dijo a GOAL: «Es difícil de decir porque, antes de que se jugara un solo balón, yo diría que sí. Diría que sí. No afrontaba con ilusión la temporada del Newcastle ni cuánto ha tenido que vender ni cómo ha reemplazado esas salidas.
«Empezaron bien la temporada. Por supuesto, yo estuve allí para el partido contra el Liverpool. Luego lo respaldaron con una victoria contra el Tottenham en su estadio. De repente, ahora mismo hay una sensación diferente alrededor del Newcastle.
«Ahora, no creo que esta temporada vaya a pelear por jugar la Champions League, pero, dado cómo me sentía hace quizá un mes, dos semanas antes de que empezara la temporada, una semana antes de que empezara la temporada, ahora me siento de forma muy diferente.
«También diré que, aunque se puede entender que el Newcastle haya tenido de nuevo que vender, y vender tanto como lo hizo, en este mercado para equilibrar el PSR, etcétera, etcétera, miras a otros clubes que siguen gastando de forma bastante generosa y mucho de ello simplemente no tiene ningún sentido para mí. Cómo existe este desequilibrio en la liga.
«El PSR se implantó para intentar, digámoslo así, frenar el gasto y hacer que todo el mundo juegue con las mismas reglas, pero la brecha entre quienes pueden gastar y quienes no parece estar ampliándose y siendo cada vez más difícil de explicar».
¿Debería permitirse a los propietarios multimillonarios gastar lo que quieran?
Hislop pasó a hablar de las normas del Fair Play Financiero (FFP), introducidas para combatir el gasto excesivo y la amenaza de que los equipos quiebren, pero que ahora parecen perder de vista el objetivo cuando se trata de propietarios adinerados dispuestos a tirar de talonario y financiar a instituciones consolidadas de la Premier League: «Aplaudí el fair play financiero y ahora el PSR y la intención que hay detrás. Me pareció algo bueno.
«Pero ahora, como hemos dicho, no creo que haya tenido el impacto que muchos pensábamos que iba a tener. Como resultado, ¿por qué no volver simplemente a donde estábamos hace tiempo? Si estás dispuesto a poner tus millones/mil millones en un club de fútbol para verlo competir, entonces tienes todo el derecho a hacerlo.
«También significa que el grupo de propietarios que puede permitirse clubes de la Premier League, o grandes clubes de fútbol, es cada vez más pequeño, pero el fair play financiero y el PSR tampoco han cambiado eso. Entonces, dado su propósito inicial, ¿cuál es el impacto general en el fútbol actual? No estoy seguro de que haya alguno».
- Getty
Partidos del Newcastle 2026-27: el Newcastle recibe al Bournemouth
Tras sumar cuatro puntos en dos exigentes partidos contra el Liverpool y el Tottenham al inicio de la 2026-27, el optimismo ha vuelto al entorno del Newcastle tras la decepción del mercado de fichajes.
Lo próximo es un partido en casa contra el Bournemouth, el sábado, con el peso pesado de Tyneside todavía esperando que se cambien las normas en el fútbol inglés para permitirle gastar de forma más extravagante en futuras ventanas de fichajes.
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