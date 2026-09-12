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«¡Debería haber sido roja!» - Unai Emery carga contra el VAR tras la derrota del Aston Villa ante el Nottingham Forest
Emery expresa su furia por una decisión del VAR
Emery no pudo ocultar su frustración tras la ajustada derrota por 2-1 de su equipo ante el Nottingham Forest en Villa Park. El principal motivo de su enfado fue una dura entrada del centrocampista del Forest James McAtee sobre Ian Maatsen en el minuto 81. Aunque el árbitro Andy Madeley optó por mostrar una tarjeta amarilla al jugador de 23 años, Emery se mostró tajante al asegurar que era necesaria la intervención del árbitro asistente de vídeo para elevar la sanción a expulsión.
La desventaja táctica resultó fatal para los locales, que encajaron el gol de la victoria solo siete minutos después. Al valorar la acción en su comparecencia ante los medios tras el partido, Emery dejó claro que sentía que la tecnología no había protegido a sus jugadores. El técnico del Villa explicó su postura y afirmó: "Pero después de verlo en televisión, creo que el árbitro del VAR debería avisar al árbitro porque es una entrada, una entrada clara, por detrás sobre Maatsen, y para mí debería ser tarjeta roja, y es diferente. Por supuesto, ellos (Forest) lo merecieron. Por cómo jugaron la segunda parte, merecieron ganar".
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La lesión de Maatsen agrava los problemas del Aston Villa
Más allá del resultado inmediato, el impacto a largo plazo de la entrada sobre Maatsen es una gran preocupación para la cúpula del Villa. El internacional neerlandés no pudo apoyar peso sobre la pierna y tuvo que ser ayudado a salir del campo, dejando un enorme agujero en la defensa que el Forest terminó explotando.
Emery ofreció una actualización desoladora sobre el estado del jugador de 24 años, al sugerir que el ex del Chelsea podría enfrentarse a un periodo importante de baja. El técnico admitió que Maatsen podría estar fuera durante «mucho, mucho tiempo» por lo que parecía ser una grave lesión de tobillo sufrida durante el choque.
Emery subrayó que la inferioridad numérica causada por la salida forzada de Maatsen cambió el desarrollo de los compases finales. "Terminamos con Maatsen lesionado y con 10 jugadores, y concedimos muchas ocasiones en los últimos minutos", señaló Emery. "Ellos (Forest) marcaron un segundo gol, y lo merecieron".
Los errores defensivos le salieron muy caros al Aston Villa
A pesar de la polémica arbitral, Emery fue lo bastante sincero como para admitir que el nivel de rendimiento de su equipo no estuvo a la altura de lo exigido, especialmente en la segunda parte. El técnico asumió toda la responsabilidad por la falta de ritmo mostrada por su equipo, aunque siguió defendiendo que la tarjeta roja podría haber cambiado el relato del partido.
Comentó: «(Eso) debería haber sido tarjeta roja, y quizá terminando 10 contra 10, quizá habría sido un partido diferente, pero no es una excusa para cómo jugamos la segunda parte. También jugamos mal, y este es nuestro trabajo y nuestra responsabilidad, o mi responsabilidad.
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El foco se desplaza al duelo de la Carabao Cup
Con solo un punto en sus primeros partidos de la Premier League, la presión empieza a crecer sobre Emery para encontrar una fórmula ganadora. La profundidad de la plantilla se pondrá seriamente a prueba en las próximas semanas, dada la creciente lista de lesionados en Villa Park. El Aston Villa debe recomponerse rápidamente, ya que se prepara para viajar entre semana y enfrentarse al Coventry City en la Carabao Cup.
Este partido representa una oportunidad vital para ganar algo de impulso antes de un complicado viaje al norte de Londres para medirse al Tottenham Hotspur en su último encuentro antes del parón internacional de septiembre.
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