«¡Debería haber sido roja!» - Unai Emery carga contra el VAR tras la derrota del Aston Villa ante el Nottingham Forest

Emery no pudo ocultar su frustración tras la ajustada derrota por 2-1 de su equipo ante el Nottingham Forest en Villa Park. El principal motivo de su enfado fue una dura entrada del centrocampista del Forest James McAtee sobre Ian Maatsen en el minuto 81. Aunque el árbitro Andy Madeley optó por mostrar una tarjeta amarilla al jugador de 23 años, Emery se mostró tajante al asegurar que era necesaria la intervención del árbitro asistente de vídeo para elevar la sanción a expulsión.

La desventaja táctica resultó fatal para los locales, que encajaron el gol de la victoria solo siete minutos después. Al valorar la acción en su comparecencia ante los medios tras el partido, Emery dejó claro que sentía que la tecnología no había protegido a sus jugadores. El técnico del Villa explicó su postura y afirmó: "Pero después de verlo en televisión, creo que el árbitro del VAR debería avisar al árbitro porque es una entrada, una entrada clara, por detrás sobre Maatsen, y para mí debería ser tarjeta roja, y es diferente. Por supuesto, ellos (Forest) lo merecieron. Por cómo jugaron la segunda parte, merecieron ganar".