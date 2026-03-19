«¡Debería haber acabado 10-0!» - Dominik Szoboszlai revela que el Liverpool quería vengarse del Galatasaray tras las celebraciones prematuras del equipo turco

Los hombres de Arne Slot remontaron el 1-0 en contra de la ida con una actuación impecable en la que marcaron Szoboszlai, Hugo Ekitike, Ryan Gravenberch y Mohamed Salah. Los Reds dominaron desde el pitido inicial, con Alexis Mac Allister dirigiendo el centro del campo para asegurarse de que el gigante turco ni siquiera tuviera la más mínima oportunidad de repetir la sorpresa.

La intensidad mostrada no fue casual, ya que el vestuario del Liverpool había pasado la semana rumiando las secuelas de su derrota en Turquía. Szoboszlai abrió el marcador con un disparo certero desde el borde del área, marcando el tono de una noche en la que los visitantes se vieron completamente abrumados por el ambiente y la agresividad de los locales.