Jose Manuel Rodriguez Uribes ha dejado clara su postura sobre la creciente guerra de declaraciones entre la dirección de la liga y el club más laureado de España. El presidente del CSD afirmó el sábado que los comentarios habían sobrepasado los límites de la libertad de expresión e insistió en que Tebas debía disculparse por sus palabras.

La polémica estalló después de que Tebas utilizara las redes sociales para establecer paralelismos entre las tácticas de comunicación de la directiva del Madrid y las del tristemente célebre ministro de propaganda del Tercer Reich. En declaraciones a los periodistas recogidas por Eurosport, Uribes expresó su malestar por el lenguaje empleado por un alto cargo del deporte español.

«Es inaceptable», declaró Uribes ante los medios. «No se puede utilizar a los nazis ni a Goebbels como punto de comparación, especialmente cuando eres el presidente de La Liga y te refieres a un club que compite en La Liga. Creo que esto sobrepasa los límites de la libertad de expresión. Afortunadamente, la libertad de expresión en España goza de una protección muy amplia, pero eso no significa que puedas comparar a alguien con los nazis o con Goebbels sin cruzar una línea».