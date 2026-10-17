AFP
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«Debería disculparse»: El máximo responsable del CSD arremete contra Javier Tebas por la comparación con Goebbels, mientras el Real Madrid exige la dimisión del presidente de LaLiga
El máximo responsable del CSD pide que se rindan cuentas
Jose Manuel Rodriguez Uribes ha dejado clara su postura sobre la creciente guerra de declaraciones entre la dirección de la liga y el club más laureado de España. El presidente del CSD afirmó el sábado que los comentarios habían sobrepasado los límites de la libertad de expresión e insistió en que Tebas debía disculparse por sus palabras.
La polémica estalló después de que Tebas utilizara las redes sociales para establecer paralelismos entre las tácticas de comunicación de la directiva del Madrid y las del tristemente célebre ministro de propaganda del Tercer Reich. En declaraciones a los periodistas recogidas por Eurosport, Uribes expresó su malestar por el lenguaje empleado por un alto cargo del deporte español.
«Es inaceptable», declaró Uribes ante los medios. «No se puede utilizar a los nazis ni a Goebbels como punto de comparación, especialmente cuando eres el presidente de La Liga y te refieres a un club que compite en La Liga. Creo que esto sobrepasa los límites de la libertad de expresión. Afortunadamente, la libertad de expresión en España goza de una protección muy amplia, pero eso no significa que puedas comparar a alguien con los nazis o con Goebbels sin cruzar una línea».
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El CSD estudia la posibilidad de actuar contra Tebas
La intervención del CSD llega en un momento en el que el organismo gubernamental está analizando el marco legal para determinar si el presidente de la liga ha incumplido los protocolos institucionales. Las repercusiones de las declaraciones han abierto una importante brecha y han involucrado al Gobierno español en una disputa que tradicionalmente se había limitado a los despachos.
Aunque Uribes no llegó a pedir su dimisión, su insistencia en que se disculpe públicamente pone de relieve la gravedad con la que las autoridades deportivas españolas consideran la comparación con uno de los regímenes más infames de la historia.
Añadió: «Es completamente inadmisible y creo que Tebas debería disculparse. Entre otras cosas, tiene una responsabilidad como dirigente deportivo. Siempre hablamos de los valores del deporte y de la importancia del juego limpio, así que debemos dar ejemplo. Esas declaraciones fueron completamente inapropiadas. Que haya o no motivos para tomar medidas disciplinarias es otra cuestión, y no me corresponde a mí decidirlo».
El Real Madrid exige la dimisión inmediata
El Real Madrid ha reaccionado con indignación ante la comparación y ha publicado un contundente comunicado en el que pide que Tebas dimita de sus cargos de presidente de la liga y vicepresidente de la Federación Española de Fútbol. El club calificó las declaraciones de profundamente ofensivas y moralmente repugnantes, y sostuvo que emplear ese lenguaje lo descalifica para ocupar un cargo de confianza pública.
«La conducta reiterada de Tebas demuestra una falta de neutralidad, respeto e imparcialidad incompatible con sus responsabilidades institucionales», señala el comunicado oficial del Real Madrid. «Sus constantes ataques al Real Madrid y a quienes exigen transparencia y reformas constituyen, a juicio de nuestro club, una auténtica lacra para el fútbol español. El Real Madrid considera que las reiteradas declaraciones y el comportamiento de Tebas serían inaceptables en cualquier institución deportiva europea regida por principios de respeto, neutralidad e integridad, y que lo descalifican, desde el punto de vista institucional, para seguir ocupando los cargos que desempeña».
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La comparación con la propaganda, explicada
La polémica comenzó cuando Tebas publicó un extenso mensaje en X, antes Twitter, en el que expresó su malestar por la forma en que el Real Madrid gestiona sus relaciones públicas y sus quejas sobre el arbitraje. Señaló específicamente a Real Madrid TV y afirmó que el canal se utiliza para construir un relato de persecución que reproduce técnicas históricas de propaganda.
Pese a las críticas, Tebas intentó aclarar que se refería a los mecanismos de comunicación y no que respaldara una ideología concreta, pero esto apenas sirvió para apaciguar a sus críticos en el Santiago Bernabéu. El Real Madrid respondió que la aclaración no restaba indignidad a la publicación original.
Después, Tebas se reafirmó en otro mensaje, en el que acusó al club de intentar intimidarlo y destruir la competición nacional. Sugirió que el relato del club era una herramienta para socavar la liga porque no había logrado poner en marcha el proyecto de la Superliga Europea.
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