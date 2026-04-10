«Debería abstenerme»: el exdirector del FC Bayern de Múnich desaconseja a Jamal Musiala que participe en el Mundial

Musiala se fracturó el peroné el verano pasado en el Mundial de Clubes con el Bayern Múnich ante el París Saint-Germain y estuvo de baja hasta enero. Desde entonces, el jugador de 23 años vuelve poco a poco a los terrenos de juego, aunque aún le falta para recuperar su mejor nivel.

Por eso, el técnico del FCB, Vincent Kompany, lo usa con cautela: desde su regreso solo ha jugado un partido completo de 90 minutos. Julian Nagelsmann tampoco lo convocó para la última concentración de Alemania.

«Conocemos su nivel antes de la lesión. Fue muy grave. No solo importa lo físico, sino también lo mental: ¿cómo está anímicamente? ¿Está listo para afrontar los duelos al 100 %?», añadió Kahn.