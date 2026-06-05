Así lo informa el periódico británico The Telegraph. Aunque el presidente del club, Pérez, descartó públicamente al delantero estrella del Bayern, los blancos preparan una oferta de 175 millones de euros.
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¿Debe temer ahora el FC Bayern de Múnich? El anuncio de fichajes de Florentino Pérez podría afectar a una estrella del FCB
Es dudoso que este proyecto tenga alguna posibilidad en el próximo mercado de fichajes de verano. El director deportivo del Bayern, Max Eberl, cerró la puerta a los compradores en abril: «No, es sencillo: no. Tenemos un proyecto a largo plazo y Michael se siente muy a gusto».
Además, el contrato de Olise en la Säbener Straße es a largo plazo y, de momento, no parece contemplar un cambio de aires, menos aún a la capital española.
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Eberl lo confirma: Olise no tiene cláusula de rescisión.
En octubre, Eberl desmintió la existencia de una cláusula de rescisión en el contrato de Olise. En una entrevista con 11Freunde, al preguntarle si el campeón alemán perdía terreno en fichajes internacionales, respondió: «Se olvida que hemos fichado a Michael Olise, del Crystal Palace, con contrato hasta 2029 y sin cláusula de rescisión; está llamado a ser uno de los mejores del mundo».
Antes, habían crecido los rumores sobre una posible rescisión anticipada del francés de 24 años, con contrato en la Säbener Straße hasta 2029. A finales de agosto, al preguntársele sobre ello, el director deportivo, Christopher Freund, respondió de forma críptica: «Por principio, nunca hablamos del contenido de los contratos».
Pérez anuncia un fichaje estrella para el Real Madrid
Pérez anunció que el Real Madrid ofrecerá 150 millones de euros por una «superestrella del nivel de Cristiano Ronaldo». Aseguró que el fichaje es prioritario y se cerrará pronto.
Pérez declaró: «El martes presentaré a un gran club de la Liga de Campeones una oferta importante por un jugador que supondría el mayor traspaso de la historia del Madrid. Al menos 150 millones de euros».
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Olise en el Bayern: 53 participaciones en goles en 52 partidos
Pérez respondió así a las polémicas afirmaciones de su rival Enrique Riquelme, quien había asegurado tener un acuerdo con el delantero estrella. Además de Erling Haaland, Pérez descartó a Olise, Jeremy Doku y Harry Kane. Tampoco contempla fichar a ningún jugador del archirrival FC Barcelona.
Olise llegó el verano pasado por 53 millones del Crystal Palace y fue el único fichaje que impactó de inmediato: en 52 partidos ha marcado 22 goles y dado 31 asistencias.
Los fichajes más caros del Real Madrid
Jugador Posición Procedencia Año Fichaje Jude Bellingham Centrocampista Borussia Dortmund 2023 127 millones de euros Eden Hazard Centrocampista FC Chelsea 2019 120,8 millones de euros Gareth Bale Delantero Tottenham Hotspur 2013 101 millones de euros Cristiano Ronaldo Delantero Manchester United 2009 94 millones de euros Aurelien Tchouameni Centrocampista AS Mónaco 2022 80 millones de euros Zinedine Zidane Centrocampista Juventus 2001 77,5 millones de euros James Rodríguez Centrocampista AS Mónaco 2014 75 millones de euros Kaká Centrocampista AC Milan 2009 67 millones de euros Luka Jović Delantero Eintracht de Fráncfort 2019 63 millones de euros Dean Huijsen Defensa AFC Bournemouth 2024 62,5 millones de euros