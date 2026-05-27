Slot ha recibido duras críticas de la grada y del vestuario tras acabar quinto en la Premier. Aunque el Liverpool se clasificó para la Liga de Campeones, su defensa del título decepcionó y se piden cambios en el banquillo.

Murphy cree que al exentrenador del Feyenoord se le acaba el tiempo. En declaraciones al programa Kick Off de talkSPORT, pronosticó: «Si Slot no empieza bien [la próxima temporada], la [presión] volverá a empezar. No creo que tenga mucho que decir en los fichajes, pero sí sobre los que lleguen. Si tras ocho partidos están quintos o sextos, se acabó».