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¿Debe aprender de Cristiano Ronaldo? Un mensaje de advertencia a Mourinho: Mbappé no entendió lo que representa el Real Madrid

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Real Madrid vs Villarreal
Real Madrid
Villarreal
Primera División
K. Mbappe
J. Mourinho
C. Ronaldo
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Francia
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El capitán de los Bleus pierde gradualmente su protagonismo ante la afición del Merengue

Kylian Mbappé afronta una creciente oleada de críticas en España, después de que sus últimas actuaciones fuera del campo generaran una situación de polémica en torno a su relación con el Real Madrid y su afición, en un momento en el que la dirección del club sigue esperando que su estrella francesa muestre una mayor concentración en su trayectoria con el equipo.

Según un informe del portal francés RMC, las críticas comenzaron tras la lesión de Mbappé con la selección de Francia, cuando sufrió una lesión en la rodilla izquierda mientras marcaba el gol de la victoria ante Turquía, el pasado 25 de septiembre, en el marco de la Liga de Naciones de Europa, antes de abandonar la concentración de los Bleus después de obtener el permiso del seleccionador Zinedine Zidane.

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  • ¿Desobedeció las órdenes de Mourinho? Mbappé abre el debate

    El informe prosiguió asegurando que el inicio del periodo de recuperación de Mbappé abrió la puerta a una serie de polémicas, después de que el jugador fuera visto apenas 5 días después de su lesión en una discoteca de la capital francesa, París, en compañía de su novia, la actriz española Ester Expósito, algo que suscitó críticas en Madrid.

    El revuelo no se detuvo ahí, ya que el capitán del Real Madrid apareció días más tarde en un nuevo vídeo montando una bicicleta cerca del lago de Lucerna, en los Alpes suizos, con un casco puesto y sonriendo ante la cámara.

    Este gesto provocó un nuevo malestar en España, sobre todo porque el entrenador José Mourinho ya había señalado anteriormente que no desea que sus jugadores utilicen bicicletas, para evitar posibles caídas y el riesgo de lesiones o problemas físicos.

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  • Una impresión preocupante y un mensaje a Mourinho: ¿está perdiendo Mbappé el cariño de la afición del Real Madrid?

    El informe recogió las opiniones de algunos periodistas en España, que consideran que Mbappé debería centrarse durante su periodo de recuperación en trabajar dentro de la ciudad deportiva del Real Madrid, al estimar que sus repetidas apariciones fuera del campo podrían dar la impresión de que existe un desafío hacia la directiva del club y su entrenador.

    Josep Pedrerol, presentador del programa «El Chiringuito», dijo: «No digo que se trate de un conflicto con el Real Madrid, pero podría dar esa impresión».

    Y añadió: «Él quiere el Balón de Oro, pero el Real Madrid quiere más de él, quiere que [Mbappé] esté más vinculado al club, que trabaje y que lo veamos entrenar de verdad. Debe ser portada por lo que ocurre dentro del campo, no fuera de él».

    Pedrerol prosiguió: «Mbappé está empezando a perder el cariño de la afición del Real Madrid, y esto es de lo peor que le puede pasar a cualquier futbolista. Creo que ha llegado el momento de que piense en lo que quiere y a dónde quiere ir, y en si realmente desea el cariño de la afición del Real Madrid».

    Pedrerol considera que la afición del club espera que Mourinho, conocido por su fuerte personalidad, trate con mayor firmeza al capitán de la selección francesa y no dé la impresión de que permite al jugador hacer lo que le plazca, aunque eso vaya a veces en detrimento del equipo.

    Y dijo: «La afición del Real Madrid también quiere a un Mourinho combativo, al Mourinho que defiende al club y lo pone por encima de todo, que no se rinde ante ningún jugador y que tiene el valor de decirle a la cara a cualquier jugador lo que piensa, sea quien sea. Mourinho, ¡vuelve con nosotros!».

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  • Mbappé no ha entendido lo que representa el Real Madrid: debes ser como Ronaldo o Raúl

    El periodista Tomás Roncero coincide con este planteamiento, al afirmar durante el programa "El Larguero" de la emisora "Cadena SER": "No me gusta nada esto. Para ser el líder de un proyecto, hay que ser un ejemplo".

    Y añadió: "Debería ser como Cristiano Ronaldo o Raúl, que eran los primeros en llegar a Valdebebas y los últimos en marcharse. No ha entendido lo que representa el Real Madrid".

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