¡Debacle en el Mundial por un «escándalo total» del VAR! Julian Nagelsmann y la selección alemana se sienten privados del gol de la victoria contra Paraguay

Nagelsmann se quedó atónito y se llevó las manos a la cabeza. Tras la eliminación, su ira no remitía: «¡Esto es una broma! No tengo ni idea de qué habrá visto», declaró en Magenta. En ZDF recordó el grave error arbitral de la Eurocopa 2024, disputada en casa, donde el VAR no intervino pese a una clara mano de Marc Cucurella.

«Es una situación similar. Hay partidos en los que marcas muchos goles y otros que debes ganar a la fuerza. Probablemente habríamos ganado así», se quejó: «Lo vuelvo a ver: no es un escándalo, es un auténtico escándalo. Ni siquiera es falta».

Su equipo sufrió durante los 120 minutos ante una Paraguay que se defendió con pasión y se fue al descanso 0-1 por gol de Julio Enciso.

Kai Havertz igualó rápido tras el descanso (54'), y el 1-1 se mantuvo hasta el 90'. En la prórroga Alemania buscó el gol que evitara los penaltis, por lo que anular el tanto de Tah resultó decisivo.

El encuentro llegó a los penaltis: Alemania falló tres de seis y cayó en dieciseisavos.

Es la tercera vez seguida que Alemania queda fuera en la primera ronda. Antes era un equipo de grandes torneos.