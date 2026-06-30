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Germany v Paraguay: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Oliver Maywurm

Traducido por

¡Debacle en el Mundial por un «escándalo total» del VAR! Julian Nagelsmann y la selección alemana se sienten privados del gol de la victoria contra Paraguay

World Cup
Alemania vs Paraguay
Alemania
Paraguay
J. Nagelsmann
W. Anton
J. Tah

Jonathan Tah marcó en la prórroga de los dieciseisavos del Mundial contra Paraguay, que Alemania acabó perdiendo de forma dramática. El gol parecía la salvación, pero intervino el VAR.

El árbitro Jalal Jayed revisó en el monitor un choque entre el defensa alemán Waldemar Anton y el portero paraguayo Orlando Gill.

Tras revisar las imágenes, el árbitro marroquí anuló el gol que habría sido el 2-1, decisión que sorprendió al seleccionador alemán, Julian Nagelsmann, a todo el banquillo germano y a los exárbitros de élite Patrick Ittrich y Thorsten Kinhöfer.

  • Un córner de Nathaniel Brown llegó al segundo palo, donde Tah cabeceó a gol en el 102’. Tras revisar el VAR, el árbitro anuló el tanto por una supuesta falta de Anton sobre Gill.

    «Solo se puede decir que la decisión es absolutamente incomprensible», se quejó Kinhöfer, experto arbitral de ZDF, y añadió: «Me faltan las palabras».

    También Ittrich, comentarista de MagentaTV, añadió: «Es muy puntilloso. Hay contacto, pero no empujón, empuje ni sujeción». Para él no fue «una decisión errónea clara. La intervención del VAR no estaba justificada y el gol era válido».

    La antigua protección al portero en el área de cinco metros, donde ocurrió la entrada de Anton, «ya no existe», añadió Ittrich. «No le agarró del brazo, no lo empujó ni lo sujetó». Además, recordó que el árbitro Jayed podría haber mantenido su decisión inicial pese a la indicación del VAR. «Para mí, fue una decisión errónea», concluyó Ittrich.


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    Nagelsmann, furioso por la intervención del VAR: «¡Esto es una broma!»

    Nagelsmann se quedó atónito y se llevó las manos a la cabeza. Tras la eliminación, su ira no remitía: «¡Esto es una broma! No tengo ni idea de qué habrá visto», declaró en Magenta. En ZDF recordó el grave error arbitral de la Eurocopa 2024, disputada en casa, donde el VAR no intervino pese a una clara mano de Marc Cucurella.

    «Es una situación similar. Hay partidos en los que marcas muchos goles y otros que debes ganar a la fuerza. Probablemente habríamos ganado así», se quejó: «Lo vuelvo a ver: no es un escándalo, es un auténtico escándalo. Ni siquiera es falta».

    Su equipo sufrió durante los 120 minutos ante una Paraguay que se defendió con pasión y se fue al descanso 0-1 por gol de Julio Enciso.

    Kai Havertz igualó rápido tras el descanso (54'), y el 1-1 se mantuvo hasta el 90'. En la prórroga Alemania buscó el gol que evitara los penaltis, por lo que anular el tanto de Tah resultó decisivo.

    El encuentro llegó a los penaltis: Alemania falló tres de seis y cayó en dieciseisavos.

    Es la tercera vez seguida que Alemania queda fuera en la primera ronda. Antes era un equipo de grandes torneos.

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