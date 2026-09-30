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Dean Huijsen se sincera sobre el «muy triste» descarte para el Mundial tras regresar con España en la goleada por 4-1 a Croacia
El joven defensa sella su redención internacional
Huijsen regresó al once inicial de España mientras la recién proclamada campeona del mundo arrollaba a Croacia por 4-1 en su primer partido en casa desde que levantó el trofeo. El joven defensa firmó una sólida actuación durante los 90 minutos en el Sánchez-Pizjuán junto a su compañero en el Real Madrid Marc Cucurella para sellar tres puntos en la Nations League. Esa serena actuación supuso la respuesta personal ideal tras la amarga decepción de quedarse fuera de la convocatoria para la fase final del torneo durante el verano.
- Sports Press Photo
Una sincera confesión revela el dolor de una familia
La decisión de De la Fuente de dejar fuera a Huijsen de su lista de 26 jugadores para el Mundial supuso un duro golpe para el defensa central. En declaraciones a los periodistas en la zona mixta tras el pitido final, Huijsen dijo: "Fue bastante duro para mí. Al final, fue un momento muy triste para mí y para mi familia. Lo importante es estar de vuelta, y tenemos que centrarnos en lo positivo".
La ausencia histórica termina con su regreso a la convocatoria
La ausencia de Huijsen en verano generó un intenso debate, ya que dejó a la selección española para el Mundial sin un solo jugador del Madrid por primera vez en 92 años. De la Fuente priorizó en su lugar otras opciones defensivas, entre ellas Pau Cubarsi, Aymeric Laporte, Eric Garcia y Marc Pubill. Su regreso directo al once inicial confirma que el excentral de la Juventus sigue formando parte de los planes a largo plazo del seleccionador.
- AFP
El gigante invicto apunta al dominio europeo
Una victoria contundente en Sevilla amplió la notable racha de imbatibilidad de España hasta los 40 partidos, lo que le permitió abrir una ventaja de tres puntos en lo más alto del Grupo A3 sobre Inglaterra y Croacia. El equipo de De la Fuente buscará afianzar su control del grupo cuando se mida a Chequia el sábado. Para Huijsen, esta actuación dominante supone la plataforma perfecta para reafirmar sus opciones en una feroz pugna por los puestos en el centro de la defensa.
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