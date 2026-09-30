Dean Huijsen se sincera sobre el «muy triste» descarte para el Mundial tras regresar con España en la goleada por 4-1 a Croacia

La decisión de De la Fuente de dejar fuera a Huijsen de su lista de 26 jugadores para el Mundial supuso un duro golpe para el defensa central. En declaraciones a los periodistas en la zona mixta tras el pitido final, Huijsen dijo: "Fue bastante duro para mí. Al final, fue un momento muy triste para mí y para mi familia. Lo importante es estar de vuelta, y tenemos que centrarnos en lo positivo".