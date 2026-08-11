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Dean Huijsen promete estar «a la altura» del dorsal 4 del Real Madrid tras heredar la camiseta del legendario Sergio Ramos
Un sueño hecho realidad para la defensora nacida en Málaga
El Madrid ha desvelado oficialmente los dorsales de su plantilla para la temporada 2026-27, y el cambio más significativo es que Huijsen hereda el icónico número 4. Para Huijsen, que llevó el dorsal 24 la temporada pasada, la oportunidad de lucir el mismo número que sus ídolos de la infancia representa la cima de su trayectoria profesional hasta ahora, especialmente por sus raíces en Málaga, una conexión que comparte con uno de los ocupantes más famosos de esa camiseta, Hierro.
El defensa acudió a las redes sociales para compartir un emotivo mensaje junto a una imagen de su nueva equipación. "Siempre ha sido mi sueño jugar en el Real Madrid y llevar el número 4. De niño, mi mayor ídolo siempre fue Sergio Ramos, que llevó este número y fue una auténtica leyenda del Real Madrid y del fútbol mundial. Todavía recuerdo jugar con sus botas SR4 porque quería ser como él. Antes que él, otra leyenda como Fernando Hierro también llevó este número. Lo hace especialmente significativo para mí porque él también era de Málaga, igual que yo", dijo Huijsen.
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Demostrando su valía a las órdenes de Mourinho
La próxima campaña 2026-27 se considera una temporada decisiva para Huijsen. A pesar de haber dejado destellos de brillantez durante su primer año en la capital, al defensa le faltó regularidad y acabó perdiendo su sitio en la selección española de Luis de la Fuente para el Mundial. Sin embargo, un gran final de la temporada pasada y una pretemporada completa bajo el exigente régimen de entrenamiento de Jose Mourinho han alimentado la esperanza de que pueda reencontrarse con su mejor versión.
"Quiero dar las gracias al club, al presidente, al entrenador, a los jugadores y a todos los aficionados de este gran club. Sé que este número tiene una historia llena de leyendas, y espero escribir mi propia historia para que algún día la gente considere que fui digno de haber llevado esta camiseta y este número. Lo que sí sé es que lo daré todo cada día, ya sea en los entrenamientos o en un partido", afirmó.
Respeto por el linaje del número 4
Huijsen no tardó en reconocer que el dorsal no pertenece solo a un pasado lejano, sino que también lo llevaron grandes figuras modernas que le ayudaron a integrarse en el entorno del primer equipo en Valdebebas. Antes de que el número quedara vacante, lo ocupaba David Alaba, el versátil austriaco que ha decidido dejar el club. Huijsen atribuyó a Alaba parte de ese papel de mentor durante el tiempo que compartieron en la plantilla, y señaló que la influencia del veterano iba mucho más allá de lo que los espectadores veían sobre el césped en los días de partido.
"Después, otra gran leyenda del fútbol, David Alaba, lo llevó, y tuve el placer de compartir vestuario con él. Sin ninguna duda, fue uno de los mejores compañeros y personas que he conocido en este deporte. Siempre trabajó duro y estuvo dispuesto a ayudar a todos con su experiencia y liderazgo. Quiero dar las gracias al club, al presidente, al entrenador, a los jugadores y a todos los aficionados de este gran club", señaló Huijsen.
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El visto bueno de una leyenda del club
El gesto no pasó desapercibido para el hombre más vinculado con el número 4 en la era moderna. Ramos, que capitaneó al Madrid hasta conquistar cuatro títulos de la Champions League luciendo ese dorsal, respondió a la publicación de Huijsen con un mensaje de ánimo. La interacción entre el legendario ex capitán y la estrella emergente dejó un simbólico relevo generacional que entusiasmó a los aficionados. Ramos escribió: «Buena suerte, campeón. Espero que también te dé muchas alegrías. Hala Madrid».
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