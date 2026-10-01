Durante el último mes se ha hablado muchísimo de Mauro Icardi, tanto por la búsqueda de un nuevo equipo que pueda darle una oportunidad como por su vida lejos del mundo del fútbol. Sin embargo, el excapitán del Inter y exgoleador del Galatasaray sigue teniendo muchísimas ganas de volver a pisar el césped de los campos de fútbol y, como agente libre, ahora está muy cerca de regresar a Europa con destino a la Premier League. De hecho, son dos los clubes que, durante este largo parón, se han acercado a su entorno: Tottenham y Everton.
De Zerbi quiere a Icardi en el Tottenham: duelo con el Everton por el fichaje a coste cero
De Zerbi lo quiere en el Tottenham
El Tottenham lleva tiempo lanzado a por Icardi, con Roberto De Zerbi valorando añadir desde el mercado de agentes libres a un goleador capaz de resolver los problemas de cara a gol de su equipo.
Por ahora, informa TyC Sports en Argentina, el interés del técnico italiano todavía no se ha traducido en una oferta oficial por el jugador.
AHÍ ESTÁ EL EVERTON
Y entonces en este «vacío» está intentando meterse el Everton, que ya hace un mes había realizado un sondeo por él cuando Icardi estaba valorando la propuesta de la Lazio. En aquel momento no se concretó nada, pero también en Goodison Park hay una necesidad desesperada de un goleador para incorporar a la plantilla y, por eso, el club inglés ha reactivado las conversaciones con los agentes de Maurito para tratar de encontrar un acuerdo.
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