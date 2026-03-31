De Zerbi ficha a Nesta para el Tottenham como su segundo entrenador

Tras su salida del Marsella, De Zerbi había decidido no aceptar más ofertas esta temporada. Pero el Tottenham está logrando que cambie de opinión, intentando traerlo de vuelta a la Premier League tras sus dos años al frente del Brighton.





El club londinense busca su tercer entrenador de la temporada, el cuarto en el último año. De hecho, a pesar de haber ganado la Europa League, Ange Postecoglou fue sustituido por Thomas Frank, quien a su vez fue reemplazado por Igor Tudor, que ahora deja al equipo en el cuarto puesto por la cola de la clasificación, a solo un punto de la zona de descenso.





El Tottenham ofrece a De Zerbi un contrato de 5 años por 12 millones de libras por temporada, más un bonus a la firma y una prima en caso de mantener la categoría.



