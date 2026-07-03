De Yamagucci a Godfrey: cinco eventos imperdibles en la semana de inauguración de House of GOAL

NUEVA YORK — House of GOAL es el lugar donde hay que estar. En ningún otro sitio de Norteamérica se ha organizado una experiencia tan inmersiva como esta. El fútbol siempre ha sido algo más que lo que ocurre en el campo: moda, música, cultura, cine, televisión, gastronomía y las conversaciones que unen a los aficionados.

Hasta ahora, pocos han logrado reunir todo eso y llevarlo a un público más amplio.

Moda, arte, cine, gastronomía, comedia y la cultura del fútbol se unen en este festival, que se celebra del 3 al 19 de julio en Industry City, Brooklyn. La entrada diurna es gratuita.

Consulta el programa completo aquí. A continuación, un resumen de lo imperdible de la primera semana.







