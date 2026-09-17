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«¡De vuelta después de 14 años!»: lo que necesitas saber del duelo entre Millwall y West Ham en el derbi número 100
El primer enfrentamiento en 14 años prepara el partido número 100 como hito
El Millwall recibe al West Ham United en The Den el 19 de septiembre de 2026, reavivando una de las rivalidades más intensas del fútbol inglés tras 14 años de ausencia. El partido de Championship será el enfrentamiento oficial número 100 entre los clubes del este y el sureste de Londres, que se vieron las caras por última vez en febrero de 2012.
En sus 99 duelos anteriores, el Millwall tiene una ligera ventaja con 38 victorias, por las 34 del West Ham, además de 27 empates.
Separados por el río Támesis, el choque representa una feroz batalla por el orgullo territorial y la identidad obrera.
- Colorsport
Los orígenes básicos se forjaron en disputas en los astilleros del Támesis
Los fundamentos básicos del conflicto se remontan a finales del siglo XIX, cuando Millwall Rovers y Thames Ironworks estaban separados por apenas tres millas. Ambas aficiones estaban formadas principalmente por trabajadores portuarios empleados por empresas rivales que competían por contratos de transporte marítimo a lo largo del Támesis.
La tensión estalló durante la huelga general de los estibadores de 1926, cuando los trabajadores del astillero de Millwall rompieron la huelga, lo que indignó a los estibadores de la otra orilla del río.
La división a través del Tower Bridge estableció una brecha socioeconómica permanente entre South Bermondsey y el East End.
El trasfondo hooligan y las oscuras sombras de la grada
A lo largo de las décadas, la rivalidad sobre el césped derivó en violencia, impulsada por la Inter City Firm del West Ham y los Bushwackers del Millwall. Incidentes de gran repercusión, como el partido homenaje a Harry Cripps en 1972 y la trágica muerte del aficionado del Millwall Ian Pratt en 1976, afianzaron la animadversión.
La tragedia volvió a golpear en 1986 con el asesinato del aficionado del West Ham Terry Burns, mientras que en 2009 se produjeron graves disturbios a las puertas de Upton Park.
Desde entonces, han sido necesarios importantes dispositivos de la Policía Metropolitana para garantizar que los derbis se celebren con seguridad.
- Getty Images Sport
La rivalidad histórica se reanuda en The Den
El choque de septiembre en The Den irá seguido de un partido de vuelta en el London Stadium el 20 de febrero de 2027. Millwall no vence al West Ham en casa desde mayo de 1979, lo que convierte este histórico partido número 100 en una cita clave para la supremacía local.
Ambos clubes aspiran a centrarse en el fútbol mientras rinden homenaje a la enorme pasión de un derbi de ciudad.
El partido número 100 promete otro capítulo electrizante después de 14 años de espera.
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