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imago-sport-1084774802.jpgIPA Sport
Alvino Hanafi
Traducido por

¡De vuelta del abismo! Pellegrini se sincera sobre el drama de su contrato y cómo Gasperini lo rescató

Roma
L. Pellegrini
G. Gasperini
Yaya Touré
Roma vs Slovan
Slovan
Liga de Campeones

El centrocampista de la Roma Lorenzo Pellegrini reveló que el entrenador Gian Piero Gasperini fue decisivo para que continuara en el club tras seis meses de baja por lesión. El internacional italiano subrayó que está listo para ayudar al equipo de cara al duelo de la Champions League contra el Slovan Bratislava.

  • Pellegrini encuentra la paz tras regresar después de seis meses de baja

    Lorenzo Pellegrini ha asegurado que está plenamente concentrado y físicamente preparado para el partido en el que la Roma recibirá al Slovan Bratislava en la Liga de Campeones de la UEFA. Tras volver a jugar contra el Como por primera vez en seis meses, el centrocampista firmó recientemente una ampliación de contrato de un año para seguir en el club en el que creció.

    Pellegrini reconoció que recuperar por completo el ritmo de competición requirió paciencia después de ver a sus compañeros jugar desde fuera.

    Sin embargo, el jugador de 29 años insistió en que ahora está tranquilo y decidido a contribuir a la campaña europea de la Roma.

  • imago-sport-1084775061.jpgIPA Sport

    Un centrocampista atribuye a Gasperini el mérito de haber evitado su marcha en verano

    En la rueda de prensa previa al partido, Pellegrini admitió que parecía destinado a dejar el Stadio Olimpico antes de la llegada de Gasperini. «El entrenador fue decisivo porque, al comienzo de la temporada pasada, parecía casi normal que nuestros caminos se separasen», reveló Pellegrini.

    «Sin embargo, desde mi punto de vista, la primera vez que me senté a hablar con el entrenador la temporada pasada, enseguida nos pusimos de acuerdo sobre lo que yo podía hacer aquí con él».

    «El verano pasado hablé con el club, el entrenador, el cuerpo técnico y mis compañeros, y todos me dijeron que querían que siguiera aquí. Así que fue algo muy natural», añadió.

  • La adaptabilidad, clave para Pellegrini en el sistema táctico de Gasperini

    Pellegrini destacó su disposición a jugar tanto en el centro del campo como en una posición ofensiva más adelantada, según las necesidades del equipo. «Mi mejor cualidad es jugar con el balón en los pies», explicó Pellegrini. «Ya sea en el centro del campo o como mediapunta, lo importante es encontrar los espacios de los que dispones y aprovecharlos».

    «El ambiente general es tranquilo y relajado. Llegamos, entrenamos y trabajamos duro para preparar nuestros partidos», señaló sobre la mentalidad de la plantilla.

    Su versatilidad táctica ofrece a Gasperini opciones importantes ante las bajas por lesión que sigue sufriendo la plantilla.

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  • imago-sport-1084539550.jpgKirchner-Media

    Toure respeta a la Roma de Pellegrini pese a la preocupación por las lesiones

    El entrenador rival, Yaya Toure, reconoció la calidad de la plantilla de la Roma, pero prometió que el Slovan Bratislava no se echará atrás en el Estadio Olímpico. «Nos enfrentamos a un equipo muy fuerte. Tiene algunas bajas, pero sigue siendo fuerte y puede hacerte mucho daño», afirmó Toure.

    «Aprendimos mucho de los dos últimos partidos y ahora queremos mostrar nuestro carácter sin miedo».

    La Roma recibe al Slovan Bratislava el martes por la noche con el objetivo de afianzar sus opciones de clasificación.


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