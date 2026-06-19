De Vrij se despide del Inter: el Panathinaikos va en serio y al jugador le atrae la idea

De Vrij tiene varias opciones. Aunque ha jugado menos, sigue demostrando su fiabilidad como defensa. La más concreta es el Panathinaikos, que presiona para ficharlo.





Sky Sport asegura que el club heleno le ofrece dosaños a razón de 3 millones netos por temporada, propuesta que ha seducido al holandés. En las próximas horas podrían llegar novedades y borradores de acuerdo.





Ficharlo gratis sería un gran golpe de efecto para el club griego. El Inter intentó retenerlo, pero el exjugador de la Lazio, que se ha tomado dos días para responder, siente que su etapa nerazzurra ha terminado. Nacido en 1994, esta temporada ha jugado 1.166 minutos en 17 partidos entre la Serie A, la Champions, la Copa de Italia y la Supercopa.