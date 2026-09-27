¡De torpe a jefe! Lammens completa una increíble redención en Roma tras su actuación de terror en el Mundial

El portero del Manchester United Senne Lammens firmó una actuación decisiva para ayudar a Bélgica a lograr una impresionante victoria por 2-0 ante Italia en la Liga de Naciones de la UEFA en Roma. El guardameta, de 24 años, realizó dos paradas cruciales con el 1-0, culminando una remontada personal después de su costoso error ante España en los cuartos de final del Mundial.

El recién nombrado seleccionador nacional Mark van Bommel depositó toda su confianza en Lammens bajo palos en Roma.

El portero respondió a esa confianza con una actuación autoritaria para acallar las críticas recientes.