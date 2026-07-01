De torpe a estrella: la jugada final de Tuchel salvó a Kane y evitó la humillación de Inglaterra en el Mundial

Poco antes del descanso, Harry Kane regateó en el área al portero congoleño Lionel Mpasi y cayó al suelo. Todos en Atlanta esperaban que el árbitro Adham Makhadmeh pitara penalti, pero el juez jordano señaló simulación.

El VAR revisó la jugada y confirmó la decisión: aunque Mpasi rozó el pie de Kane con la mano, el portero ya retrocedía y no hubo intención de derribar. Además, Kane buscó el contacto, algo que suele hacer y que a menudo le reporta penaltis. Por eso, el inglés se quedó atónito ante la decisión del árbitro.

Eso sí, la secuencia de movimientos del delantero del Bayern parecía ensayada: se coló entre los defensas, sintió el contacto y se dejó caer. Estaba convencido de que le pitarían penalti y de que, con su habitual calma, lo convertiría en el gol del empate. Congo no podía quejarse del posible penalti, pero, a la vez, era comprensible no señalarlo.

En la misma línea se expresó el exjugador del Bayern y comentarista de la ARD, Bastian Schweinsteiger, en el descanso: «Hubo contacto, pero Kane se eleva demasiado pronto. Parece que intenta forzar el penalti; si lo hubiera hecho con más habilidad, sin dejarse caer tan torpemente sobre el portero, podría haberlo obtenido».

Sin el penalti, Inglaterra sufrió hasta el 75’, cuando la eliminatoria parecía escaparse. Pero Kane emergió: cabezazo al 1-1 y, en el 86’, un remate con enorme determinación. Con tenacidad, se colocó en posición de remate y envió el balón al ángulo para establecer el 2-1 definitivo. El alivio de las estrellas inglesas se notó hasta mucho más allá de Atlanta.