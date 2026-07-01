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Tuchel KaneGetty Images
Oliver Maywurm

Traducido por

De torpe a estrella: la jugada final de Tuchel salvó a Kane y evitó la humillación de Inglaterra en el Mundial

World Cup
FEATURES
Inglaterra vs RD Congo
Inglaterra
RD Congo
T. Tuchel
H. Kane
D. Spence
D. Rice
E. Eze

La República Democrática del Congo estuvo a punto de sorprender a Inglaterra en los dieciseisavos del Mundial, pero Harry Kane salvó el sueño de los Tres Leones.

Inglaterra sufrió en dieciseisavos del Mundial 2026. La República Democrática del Congo se adelantó 1-0 en el 7’ con gol de Brian Cipenga.

Sufrieron hasta el final, pero Harry Kane igualó en el 75 y, ya en el 86, marcó el 2-1 que evitó la prórroga.

Tres aspectos que llamaron la atención en el laborioso pase de Inglaterra a los octavos de final del Mundial frente a la coanfitriona México (lunes, 2:00 hora alemana).

  • Harry Kane pareció torpe al inicio, pero terminó siendo el salvavidas de Inglaterra.

    Poco antes del descanso, Harry Kane regateó en el área al portero congoleño Lionel Mpasi y cayó al suelo. Todos en Atlanta esperaban que el árbitro Adham Makhadmeh pitara penalti, pero el juez jordano señaló simulación.

    El VAR revisó la jugada y confirmó la decisión: aunque Mpasi rozó el pie de Kane con la mano, el portero ya retrocedía y no hubo intención de derribar. Además, Kane buscó el contacto, algo que suele hacer y que a menudo le reporta penaltis. Por eso, el inglés se quedó atónito ante la decisión del árbitro.

    Eso sí, la secuencia de movimientos del delantero del Bayern parecía ensayada: se coló entre los defensas, sintió el contacto y se dejó caer. Estaba convencido de que le pitarían penalti y de que, con su habitual calma, lo convertiría en el gol del empate. Congo no podía quejarse del posible penalti, pero, a la vez, era comprensible no señalarlo.

    En la misma línea se expresó el exjugador del Bayern y comentarista de la ARD, Bastian Schweinsteiger, en el descanso: «Hubo contacto, pero Kane se eleva demasiado pronto. Parece que intenta forzar el penalti; si lo hubiera hecho con más habilidad, sin dejarse caer tan torpemente sobre el portero, podría haberlo obtenido».

    Sin el penalti, Inglaterra sufrió hasta el 75’, cuando la eliminatoria parecía escaparse. Pero Kane emergió: cabezazo al 1-1 y, en el 86’, un remate con enorme determinación. Con tenacidad, se colocó en posición de remate y envió el balón al ángulo para establecer el 2-1 definitivo. El alivio de las estrellas inglesas se notó hasta mucho más allá de Atlanta.

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  • England v Congo DR: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Un desconocido hace que una controvertida decisión sobre la plantilla acabe pasando factura a Thomas Tuchel

    El lateral derecho del Real Madrid, Trent Alexander-Arnold, fue uno de los jugadores de primer nivel que el seleccionador inglés, Thomas Tuchel, excluyó de forma voluntaria y controvertida de la lista para el Mundial 2026. Reece James y Jarell Quansah, dos de sus alternativas para el lateral derecho, se perdieron por lesión el partido de dieciseisavos contra la República Democrática del Congo, así que Djed Spence —que en el Tottenham Hotspur suele actuar como lateral izquierdo— tuvo que ser titular.

    Como el jugador de 25 años no convenció en su debut eliminatorio, Tuchel podría recurrir de nuevo a Alexander-Arnold. Spence quedó mal parado en el primer gol: Ante un pase de Chancel Mbemba desde el centro del campo, se dejó arrastrar hacia el interior por Noah Sadiki en lugar de indicar al mediocentro defensivo Elliot Anderson que marcara al centrocampista congoleño que se incorporaba al ataque. El flanco derecho de Spence quedó así completamente desprotegido. Brian Cipenga tuvo todo el tiempo del mundo para controlar el balón y batir a Jordan Pickford.

    Además, el veloz Cipenga lo desbordó en varias ocasiones, dejándolo aturdido. El valor de mercado de Spence es de 30 millones de euros, mientras que el congoleño apenas supera el millón desde hace medio año (Transfermarkt).

    El congoleño, de 28 años, acaba de fichar por la UD Almería tras jugar en el CD Castellón en la Segunda División española. Hasta hace tres años militaba en la tercera división lusa con el Vilavardense FC, muy lejos del escenario mundial de Atlanta.

    Debutó con la selección en octubre, en el último partido de la fase de grupos contra Uzbekistán (3-1), y su buen rendimiento le valió la titularidad ante Inglaterra, donde complicó la noche a un defensa de la Premier.

  • La República Democrática del Congo se defendió con solidez y pasión; sin embargo, hubo otro factor decisivo que provocó los problemas de Inglaterra.

    Inglaterra partía como favorita, así que la República Democrática del Congo se centró en una defensa compacta. Los africanos mostraron gran disciplina, cerraron espacios y aguantaron atrás con firmeza.

    Sin embargo, la clave de sus dificultades no fue solo eso. La solidez del equipo menos favorito resultó igual de importante. Así, la República Democrática del Congo salió una y otra vez de su campo, mantuvo el juego lejos de su portería, ocupó a Inglaterra y evitó una presión constante.

    Lograrlo ante un rival, sobre el papel, claramente superior, habla muy bien del nivel de la República Democrática del Congo. Con pases precisos, el equipo de Sébastien Desabre hizo correr a los ingleses; el trío del centro del campo, Sadiki (AFC Sunderland), Ngal’ayel Mukau (OSC Lille) y Samuel Moutoussamy (Atromitos de Atenas), mostró seguridad con el balón.

    Los extremos Nathanael Mbuku (FC Augsburgo) y Cipenga apoyaron con acierto, y el juego posicional fue casi perfecto. Arriba, Yoane Wissa actuó como pivote y, justo antes del descanso, rozó el 2-0 con un disparo al poste. Quién sabe si Inglaterra habría podido remontar.

    Jude Bellingham y compañía se mostraron sorprendidos por la solidez rival con el balón y tardaron en crear peligro. Tras la primera pausa de hidratación, a mitad del primer tiempo, se apreciaron dos patrones en el juego ofensivo del subcampeón mundial:

    Primero, centros desde el centro del campo para saltarse el bloque rival y buscar a Harry Kane o a Jude Bellingham. Segundo, los regates de Noni Madueke. Cuando Tuchel lograba que la estrella del Arsenal, con su aceleración y control por la derecha, se midió en un uno contra uno con Arthur Masuaku, el congoleño sufría y el peligro llegaba al área.

    A la hora de juego Tuchel retiró a Madueke y a Rashford e ingresaron Bukayo Saka y Anthony Gordon para dar frescura. Sin embargo, el efecto llegó tras la pausa de hidratación de la segunda parte, cuando Tuchel hizo un movimiento clave: en el 71’, reemplazó al flojo lateral derecho Spence por el creativo Eberechi Eze.

    Declan Rice pasó al lateral derecho y, aunque no es su demarcación habitual, rindió mejor que Spence. Con Eze más adelantado que Rice, Inglaterra ganó peso cerca del área en el tramo final. La presión inglesa creció y la R. D. del Congo apenas generó peligro en los últimos 20 minutos.

    Así, los africanos perdieron la clave de la victoria.

  • England v Congo DR: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Inglaterra 2-1 R. D. del Congo (0-1): datos del partido


    Partido

    Inglaterra vs. República Democrática del Congo

    Resultado

    2-1 (0-1)

    Goles

    0-1 Cipenga (7'), 1-1, 2-1 Kane (75', 86')

    Competición

    Mundial 2026, dieciseisavos de final

    Lugar

    Atlanta (EE. UU.)


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