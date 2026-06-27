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«¡De todas formas no habríamos ganado!» - Erling Haaland defiende la decisión del seleccionador de Noruega de dar descanso a los jugadores estrella en la goleada sufrida ante Francia
Solbakken mantiene su arriesgada apuesta en la selección
El seleccionador de Noruega, Solbakken, fue criticado tras realizar diez cambios en su once inicial para el decisivo partido de la fase de grupos del Mundial contra Francia. Aunque el primer puesto del grupo aún era posible, alinear prácticamente un equipo de reserva suscitó críticas de aficionados y comentaristas. Frederik Aursnes fue el único jugador que mantuvo su puesto respecto al partido anterior.
Francia aprovechó la alineación mermada de Noruega y ganó 4-1. Estrellas como Haaland, Odegaard y Nusa se quedaron en el banquillo para llegar frescos a las eliminatorias.
- AFP
Haaland y Solbakken defienden la decisión
Solbakken insistió en que no se arrepentía de su estrategia, argumentando que su prioridad era dar a Noruega las máximas posibilidades de llegar lo más lejos posible en el torneo, en lugar de arriesgar a jugadores clave en la fase de grupos.
«Volvería a hacerlo sin dudarlo», declaró tras el partido, según De Telegraaf. «Estamos aquí para llegar lo más lejos posible y debo tomar las decisiones que creo que nos llevarán más lejos. Lo único por lo que me siento culpable es por los aficionados que han viajado para ver a Erling, Martin y al resto de estrellas».
Haaland respaldó al técnico y descartó que el once titular hubiera cambiado el marcador.
«Ya dije de antemano que no me importaba, y sigo pensando lo mismo», admitió Haaland. «De todos modos, Francia fue el mejor equipo. Ni siquiera con nuestro once más fuerte creo que hubiéramos podido ganarles».
La fortaleza de Francia resalta el desafío para Noruega.
Haaland elogió la calidad de Francia tras ver cómo «Les Bleus» dominaban el partido. Destacó la profundidad de talento de su plantilla y cree que serán favoritos para llegar lejos en la competición.
«Francia cuenta con jugadores de talla mundial en todas las posiciones», añadió Haaland. «Mbappé, Olise, Dembélé… y la lista sigue. Serán un problema para cualquier equipo y, sinceramente, creo que pueden llegar muy lejos. Lo que demostraron contra nosotros fue aterrador».
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Noruega se centra en la fase eliminatoria.
Noruega ya piensa en su partido de la ronda de 32 contra Costa de Marfil. Solbakken confía en que el descanso otorgado a sus estrellas, como Haaland y Odegaard, les permita llegar frescos y listos para la eliminatoria.