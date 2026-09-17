¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directoEntradas
Manchester City v Norwich City - Carabao Cup Third RoundGetty Images Sport
Mohamed Saeed
Traducido por

De tal palo, tal astilla. El hijo de Christopher Samba, Floyd, de 17 años, marca dos goles en su debut profesional con el Manchester City en la victoria por 5-0 en la Carabao Cup ante el Norwich City

F. Samba
Manchester City
Manchester City vs Norwich
Norwich
Carabao Cup

El Manchester City comenzó la defensa de su corona en la Carabao Cup de forma contundente, con una demolición por 5-0 del Norwich City en el Etihad Stadium. La noche fue del debutante de 17 años Floyd Samba, que demostró que de tal palo, tal astilla al firmar un doblete en su primera aparición con el primer equipo.

  • Samba lidera la ofensiva de la cantera

    El entrenador del Manchester City, Enzo Maresca, utilizó el duelo de tercera ronda para mostrar la profundidad de talento en las categorías inferiores del club, introduciendo diez cambios respecto al equipo que derrotó al Manchester United. Entre las caras nuevas estaba Floyd, el hijo del exbaluarte del Blackburn Rovers Christopher Samba, que era uno de los dos hermanos que actualmente están en la academia del City.

    Encargado de liderar el ataque en lugar del descansado Erling Haaland, el adolescente se sintió cómodo de inmediato, asociándose bien y mostrando la presencia física que definió la carrera de su padre, aunque en un rol más adelantado.

    El gran momento llegó en el minuto 29, cuando otro debutante, Allan, puso un centro preciso al área. Samba exhibió un notable instinto depredador para encontrarse con el balón con un cabezazo sutil que dejó sin opciones a Daniel Grimshaw. Fue un momento de pura emoción para el joven, rubricando una primera aparición soñada que llevó a la afición del Etihad a corear su nombre.

    El City no tuvo que esperar mucho para doblar su ventaja, con Ryan Cherki viendo puerta apenas tres minutos después.

    • Anuncios
  • Manchester City v Norwich City - Carabao Cup Third RoundGetty Images Sport

    Dominio total en el Etihad

    Cualquier esperanza de remontada del Norwich se apagó apenas tres minutos después de la reanudación. Allan, que había sido una amenaza constante por la banda, se acomodó el balón a la izquierda y sacó un disparo raso que superó a Grimshaw para marcar en su debut.

    El tanto del brasileño ejemplificó la diferencia de nivel entre los campeones de la Premier League y su rival del Championship. El City siguió insistiendo, con Nico O'Reilly y Rico Lewis marcando el ritmo del partido en el centro del campo, mientras los visitantes corrían detrás del balón bajo la lluvia de Mánchester.


  • La samba sigue sonando

    Los titulares quedaron asegurados en el minuto 54, cuando Samba vio puerta por segunda vez. Tras recibir el balón de Rayan Ait-Nouri en el lado derecho del área, el jugador de 17 años mostró una templanza impropia de su edad para colocar un delicioso remate con rosca en la escuadra contraria. Fue un gol que combinó potencia y finura, y que sugiere que el canterano tiene un futuro enorme bajo la tutela de Maresca.

    El técnico optó por mantener a Samba sobre el césped durante todo el partido, con la clara esperanza de que el delantero pudiera completar un histórico hat-trick en su debut. Samba no fue el único joven en dejar una impresión duradera en la noche. Ryan McAidoo, que entró como suplente, cerró la goleada en el minuto 89 tras una brillante jugada colectiva.

    • ¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

    Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

    Sigue a GOAL en Google
  • FBL-ENG-LCUP-MAN CITY-NORWICH CITYAFP

    El Brighton espera en la cuarta ronda

    El speaker del estadio del Etihad disfrutó de lo lindo al informar al público de que el City recibiría al Brighton en la cuarta ronda, tras la victoria del Brighton sobre el Manchester United. Con el parón internacional a la vuelta de la esquina, Maresca estará encantado con la forma en que sus jugadores menos habituales y las promesas de la cantera dieron un paso al frente. El técnico italiano resolvió con éxito una eliminatoria potencialmente complicada mientras daba descanso a sus estrellas clave de cara al próximo partido de la Premier League contra el Sunderland.

Championship
Norwich crest
Norwich
NOR
Bolton crest
Bolton
BOL
Premier League
Manchester City crest
Manchester City
MCI
Sunderland crest
Sunderland
SUN