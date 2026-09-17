El entrenador del Manchester City, Enzo Maresca, utilizó el duelo de tercera ronda para mostrar la profundidad de talento en las categorías inferiores del club, introduciendo diez cambios respecto al equipo que derrotó al Manchester United. Entre las caras nuevas estaba Floyd, el hijo del exbaluarte del Blackburn Rovers Christopher Samba, que era uno de los dos hermanos que actualmente están en la academia del City.

Encargado de liderar el ataque en lugar del descansado Erling Haaland, el adolescente se sintió cómodo de inmediato, asociándose bien y mostrando la presencia física que definió la carrera de su padre, aunque en un rol más adelantado.

El gran momento llegó en el minuto 29, cuando otro debutante, Allan, puso un centro preciso al área. Samba exhibió un notable instinto depredador para encontrarse con el balón con un cabezazo sutil que dejó sin opciones a Daniel Grimshaw. Fue un momento de pura emoción para el joven, rubricando una primera aparición soñada que llevó a la afición del Etihad a corear su nombre.

El City no tuvo que esperar mucho para doblar su ventaja, con Ryan Cherki viendo puerta apenas tres minutos después.