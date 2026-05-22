De ser el más regular del Dortmund a apenas 600 minutos en 2026: el bajón de Karim Adeyemi en el BVB

Se refería a Karim Adeyemi, para quien la palabra «arma» tiene otra connotación. El seleccionador renuncia a su velocidad, esa «cualidad excepcional que siempre viene bien en un torneo», según Ricken. Beier y Leweling ofrecen lo mismo, y Nagelsmann ha optado por ellos.

Su ausencia no sorprendió, pues Niko Kovac, técnico del BVB, ya había reducido su confianza en él, más allá de la lesión muscular de abril.

El once veces internacional ha sufrido una caída estrepitosa en 2026, justo en el periodo clave para el Mundial. Casi nadie recuerda que Adeyemi brilló en la primera vuelta y fue el más constante del Dortmund en ataque, con nueve participaciones en goles (seis tantos y tres asistencias).