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Traducido por

De Salah a Kane: rumores que sacudieron el mercato de la Roshan y encendieron los sueños de la afición

FEATURES
M. Salah
H. Kane
B. Fernandes
V. Osimhen
Al Hilal
Al Ittihad
Al Nasr FC
Al Ahli
1ª División
Egipto
Inglaterra
Portugal
Nigeria
Arabia Saudita

Feroces conflictos que encendieron el verano de 2026

El mercado de fichajes veraniego de la Roshan League no fue solo una carrera por las operaciones oficiales, sino que también fue testigo de una enorme oleada de rumores que trasladaron los sueños de los aficionados de un jugador a otro, y que mantuvieron a los clubes saudíes con una fuerte presencia en el mercado de las estrellas mundiales, incluso cuando no todas las noticias se convirtieron en fichajes reales. 

Nombres del calibre de Mohamed Salah, Harry Kane, Victor Osimhen, Bruno Fernandes, Kevin De Bruyne y Vinícius Júnior coparon los titulares, antes de que los últimos días resolvieran el destino de algunos de ellos y descartaran a otros de las cuentas.

Y mientras los clubes de la Roshan lograron efectivamente cerrar grandes operaciones internacionales, como el traspaso de Gabriel Martinelli al Al-Hilal, una buena parte de la emoción se quedó fuera del terreno de juego, donde los rumores crearon escenarios colosales que habrían cambiado por completo el aspecto de la competición si se hubieran hecho realidad.

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  • FBL-EUR-C3-FERENCVAROS-TRABZONSPORAFP

    Salah: el sueño que no se desvanece para el Ittihad

    Mohamed Salah siguió siendo uno de los nombres más vinculados a los sueños del Al-Ittihad, después de que se reactivaran durante todo el año los rumores sobre el deseo del club de fichar a la estrella egipcia tras el final de su etapa con el Liverpool. 

    El interés saudí en Salah alcanzó niveles muy altos en los últimos años, por lo que la reaparición de su nombre en el mercado de fichajes de 2026 no fue una sorpresa, especialmente tras su salida del Liverpool y el aumento de las especulaciones sobre su próximo destino.

    Lee también: ¿Quién es el gran beneficiado? El mercado de fichajes de la Roshan sonríe al cuarteto de la cima y le da la espalda al Al-Nassr

    Pero la paradoja es que Salah eligió finalmente vivir una nueva experiencia lejos de la Roshan League, tras incorporarse al Trabzonspor turco, dejando la historia de su traspaso al Al-Ittihad como uno de los mayores rumores que encendieron la imaginación de la afición del "Decano" sin llegar a concretarse en la realidad.

    En cuanto a Harry Kane, su nombre estuvo muy presente en los planes del Al-Hilal, en medio de informaciones que lo vinculaban con el club junto a Ollie Watkins, antes de que el "Líder" se decantara finalmente por el otro delantero inglés y cerrara el fichaje de Watkins.

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  • Rams Basaksehir FK v Galatasaray SK - Turkish Super League 2026/27Getty Images Sport

    Osimhen y Vinícius: sueños ofensivos de gran envergadura

    En el Al Hilal, también, el runrún no se detuvo en Kane, pues el nombre del nigeriano Victor Osimhen se vinculó al club dentro de su búsqueda de un delantero de talla mundial, lo que convirtió la delantera del "Líder" en uno de los expedientes más polémicos del mercado.

    Lo mismo se aplica a Vinícius Júnior, en torno al cual surgieron enormes especulaciones sobre la posibilidad de su traspaso a Arabia Saudí, ya fuera a través del Al Hilal o del Al Ahli, en uno de los rumores que habría provocado un auténtico terremoto de haberse convertido en un fichaje oficial.

    Pero lo que sucedió realmente fue diferente; el Al Hilal optó por centrarse en Martinelli, que se incorporó procedente del Arsenal en un gran fichaje, para unirse a Somerville y Watkins y dotar al "Líder" de una delantera prácticamente nueva por completo.

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  • FBL-ENG-PR-MAN UTD-MAN CITYAFP

    Bruno de Bruyne: estrellas del mediocampo en el radar de la Roshan

    Los rumores no se limitaron a los delanteros. Bruno Fernandes fue vinculado con fuerza a un traspaso a la liga saudí, y algunos informes señalaron que era objeto de interés por parte del Al Hilal, el Al Nassr y el Al Ittihad, pero el jugador aclaró su postura y decidió continuar en el Manchester United, con lo que se cayó una de las mayores operaciones posibles del mercado.

    En cuanto a Kevin De Bruyne, fue uno de los nombres vinculados al Al Qadisiyah dentro de su ambicioso proyecto para atraer a estrellas de primer nivel, en un momento en el que el club ya había comenzado a presentarse como una potencia emergente capaz de captar grandes nombres, algo que quedó claro con la incorporación de Tijjani Reijnders procedente del Manchester City con un contrato de larga duración.

    Sin embargo, el rumor que acompañó a De Bruyne se quedó al final dentro del terreno del interés y las especulaciones, y no se convirtió en una operación oficial, mientras que el Al Qadisiyah continuó construyendo su proyecto con otros nombres.

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  • Lewandowski, Van Dijk y Son: un mercado sin límites

    Robert Lewandowski también fue uno de los nombres vinculados con fuerza a un traspaso a Arabia Saudí, concretamente al Al-Ittihad, ante su salida del Barcelona. Es más, algunos informes revelaron una oferta descomunal presentada al jugador antes de que decidiera no aceptarla y continuar por un camino diferente.

    Asimismo, el nombre de Virgil van Dijk apareció entre los rumores relacionados con los clubes saudíes para reforzar sus líneas defensivas, al tiempo que se mencionaba el nombre de Son Heung-min como una posible opción para el Al-Ittihad, junto a otros rumores sobre grandes porteros como Alisson Becker y Ederson.

    Todos estos nombres revelan algo importante sobre el mercado de fichajes de la Roshn en 2026: la liga saudí ya no es solo un destino para grandes jugadores al final de sus carreras, sino que se ha hecho presente en los debates relacionados con las máximas estrellas del mundo, incluso cuando las negociaciones no llegan a buen puerto.

    Lo llamativo es que algunos de estos rumores terminaron en fichajes reales, otros se convirtieron en objetivos que no se concretaron, mientras que otros nombres se quedaron en meras conversaciones de mercado. Pero el efecto fue el mismo: hacer que la Roshn League estuviera presente a diario en el mercado de fichajes mundial.

    Al final, quizá la mayor ganancia de estos rumores fue que revelaron la amplitud del techo de ambición dentro del fútbol saudí. Salah, Kane, Osimhen, Vinícius, Bruno, De Bruyne, Lewandowski y Van Dijk: el simple hecho de vincular estos nombres con los clubes de la Roshn bastó para generar un mercado de fichajes en ebullición.

    Y entre el rumor y el fichaje, los clubes saudíes lograron cumplir realmente una parte de sus sueños, mientras que otros quedaron aplazados para próximos mercados. Si este es el techo de los rumores en 2026, la verdadera pregunta ahora es: ¿quién será el nombre mundial que pase de ser una simple noticia en circulación a un fichaje que sacuda la Roshn League en el próximo mercado?