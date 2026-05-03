Uno tras otro, todos hablaron del otoño de 2024. El director deportivo Max Eberl, el entrenador Vincent Kompany y, curiosamente, el portero Jonas Urbig, que entonces jugaba en la 2.ª Bundesliga con el 1. FC Köln. En ese otoño —los primeros meses de Kompany en Múnich— el Bayern perdió 1-4 ante el Barcelona en la fase de grupos de la Champions y, poco antes, había empatado 3-3 con el Eintracht en la Bundesliga. Entonces, como ahora, se criticó la arriesgada defensa individual del equipo.

«No me preocupa», respondió Eberl, y añadió con las mismas palabras que Kompany y Urbig: «Ya nos pasó el año pasado. Perdimos 1-4 en Barcelona y luego encadenamos ocho partidos sin encajar». En realidad, el fantasma de Barcelona duró solo siete partidos; el séptimo fue una victoria 1-0 en casa contra el PSG. Ese marcador bastaría para forzar la prórroga en la vuelta del miércoles, aunque tras el 4-5 de la ida un 1-0 parece ahora muy improbable.