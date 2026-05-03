Los jugadores del Bayern de Múnich confían en mantener su racha de imbatibilidad y rechazan cambiar de sistema. Ese estilo los llevó a ser campeones de liga, finalistas de Copa y candidatos a la final de la Liga de Campeones por primera vez desde 2020, además de batir récords de goles. Sin embargo, ante rivales con tanta calidad ofensiva individual como Barça o PSG, la más mínima distracción con este estilo puede costar caro.

Tras el show de París, Eberl propuso una solución: en la vuelta no pidió menos goles en contra, sino más a favor. Parece más realista que soñar con una racha de imbatibilidad como la del Barcelona de entonces. Este sábado, tras recordar el otoño de 2024, volvió a defender el fútbol ofensivo de Múnich (y de París).

«No quieres cambiar el ADN básico», afirmó Eberl. «El partido contra París el martes fue jodidamente genial, si se me permite decirlo de forma un poco coloquial. Eso es lo que caracteriza al fútbol: la ofensiva. Luego dicen: “Sí, pero la defensa”. También podríamos ganar 1-0 de córner. ¿Qué se quiere? Hemos elegido el ADN del fútbol activo».