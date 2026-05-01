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Nino Duit

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¡De repente, solo entrena por su cuenta! Preocupación por una estrella del FC Bayern de Múnich

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Alphonso Davies solo ha entrenado por su cuenta con el Bayern de Múnich este jueves. ¿Debería preocuparse el entrenador Vincent Kompany por su participación en el partido de vuelta contra el PSG?

Sorprendentemente, el entrenador Vincent Kompany incluyó a Alphonso Davies en el once inicial contra el París Saint-Germain en lugar de Konrad Laimer. El lateral izquierdo canadiense, de 25 años, provocó el penalti que acabó en el 2-3, pero, en general, hizo un partido correcto.

  • Su sustitución al descanso sorprendió. Tras el 4-5, el director deportivo Max Eberl respondió: «Esas decisiones las toma el cuerpo técnico». Calificó la actuación de Davies de «muy, muy buena». 

    Según Bild, el jugador no se entrenó con el grupo el jueves y realizó trabajo individual con el preparador físico Simon Martinello: carreras y ejercicios suaves con balón. 

    Se desconoce si podrá jugar el sábado ante el 1. FC Heidenheim o el miércoles en la vuelta contra el PSG. Para el lateral, Kompany tiene a Laimer, Stanisic e Ito.

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  • Paris Saint-Germain v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final First LegGetty Images Sport

    FC Bayern: Alphonso Davies ha estado ausente en los últimos partidos

    Davies estuvo varios meses de baja el año pasado por una rotura del ligamento cruzado y regresó en diciembre. Sin embargo, su regreso tuvo contratiempos: en enero por enfermedad y de febrero a marzo por problemas musculares. En la Bundesliga fue titular ante el VfB Stuttgart y el FSV Mainz 05, lo que le valió la convocatoria para el sorpresivo partido contra el PSG. 

    El jueves llegaron buenas noticias desde la Säbener Straße: Lennart Karl y Tom Bischof, ausentes por desgarros musculares, se reincorporaron parcialmente al entrenamiento, lo que alimenta la esperanza de que sean convocados contra el PSG.

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