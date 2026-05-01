Sorprendentemente, el entrenador Vincent Kompany incluyó a Alphonso Davies en el once inicial contra el París Saint-Germain en lugar de Konrad Laimer. El lateral izquierdo canadiense, de 25 años, provocó el penalti que acabó en el 2-3, pero, en general, hizo un partido correcto.
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Su sustitución al descanso sorprendió. Tras el 4-5, el director deportivo Max Eberl respondió: «Esas decisiones las toma el cuerpo técnico». Calificó la actuación de Davies de «muy, muy buena».
Según Bild, el jugador no se entrenó con el grupo el jueves y realizó trabajo individual con el preparador físico Simon Martinello: carreras y ejercicios suaves con balón.
Se desconoce si podrá jugar el sábado ante el 1. FC Heidenheim o el miércoles en la vuelta contra el PSG. Para el lateral, Kompany tiene a Laimer, Stanisic e Ito.
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FC Bayern: Alphonso Davies ha estado ausente en los últimos partidos
Davies estuvo varios meses de baja el año pasado por una rotura del ligamento cruzado y regresó en diciembre. Sin embargo, su regreso tuvo contratiempos: en enero por enfermedad y de febrero a marzo por problemas musculares. En la Bundesliga fue titular ante el VfB Stuttgart y el FSV Mainz 05, lo que le valió la convocatoria para el sorpresivo partido contra el PSG.
El jueves llegaron buenas noticias desde la Säbener Straße: Lennart Karl y Tom Bischof, ausentes por desgarros musculares, se reincorporaron parcialmente al entrenamiento, lo que alimenta la esperanza de que sean convocados contra el PSG.