Getty Images Sport
Traducido por
«¡De repente, el trofeo había desaparecido!» - Vincent Kompany revela que PERDIÓ el trofeo de la Bundesliga, y el entrenador del Bayern describe las celebraciones de fin de temporada
Una pesadilla en la cocina para Kompany
Aunque el Bayern está acostumbrado a lucir sus trofeos, la última celebración de la Bundesliga deparó un momento de pánico para Kompany. El ex capitán del Manchester City reveló que, en medio de la emoción por la conquista del título, se le olvidó el prestigioso trofeo en casa, concretamente en su cocina.
Cuando todo volvió a la normalidad, el belga admitió la confusión en unas declaraciones a Bild: «¡De repente, el trofeo había desaparecido! Luego recordé: "Ah, está en casa, en la cocina". Ni siquiera recordaba que alguien me lo había dado la noche anterior y me había dicho: "Vinnie, tráelo mañana"».
- Getty Images Sport
Misión de rescate en el ayuntamiento
El equipo se dio cuenta de que la copa más importante del fútbol alemán estaba junto a una tostadora justo antes de la recepción oficial. La esposa del entrenador belga, Carla Higgs, lo llevó al centro de la ciudad a tiempo para los actos.
Kompany se dio cuenta del olvido durante el traslado a la plaza Marienplatz. Cuando la plantilla ya estaba en la segunda planta del ayuntamiento esperando al nuevo alcalde, Dominik Krause, el trofeo aún viajaba. Llegó al Gran Salón justo cuando el presidente del Bayern, Herbert Hainer, comenzaba su discurso.
Las emociones están a flor de piel para Goretzka.
A pesar de un pequeño contratiempo logístico, el ambiente entre los jugadores siguió siendo electrizante. Una vez con el trofeo a salvo, el equipo subió al balcón del Ayuntamiento para mostrarlo a los miles de aficionados reunidos. Los jugadores bailaron y cantaron, pasando la «Meisterschale» de mano en mano para celebrar otra exitosa temporada nacional.
Para Leon Goretzka, el día fue muy emotivo: el centrocampista, que dejará el club este verano, se mostró conmovido por el cariño de la afición. En su despedida, el club reprodujo el himno de Herbert Grönemeyer, «Bochum», mientras los seguidores coreaban su nombre.
- Getty Images Sport
Con la mirada en la final de la Copa DFB
Las celebraciones marcan el punto álgido de la primera temporada de Kompany, aunque en Múnich ya se piensa en el doblete nacional. El incidente del trofeo extraviado y los intentos de sabotaje de los hinchas del 1860 Múnich no han restado ilusión a un plantel ávido de triunfos bajo su joven técnico.
Ahora la mira está en Berlín, donde el Bayern enfrentará al Stuttgart en la final de la DFB-Pokal el sábado. Tras recuperar el trofeo de la Bundesliga de su cocina, Kompany busca añadir otro título y, tal vez, esta vez recordará meterlo en la maleta para el desfile.