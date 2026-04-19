El Barça podría fichar al extremo por una cifra notablemente inferior a los 80 millones pedidos inicialmente; ahora el Milan se conformaría con unos 50 millones.

La razón sería la tensión entre el jugador y el entrenador Massimiliano Allegri: con el técnico de 58 años, Leao perdió la titularidad por su rendimiento irregular. Además, el club quiere ahorrar su salario de unos cinco millones de euros anuales.

Sin embargo, el fichaje por el Barça no es sencillo: los azulgranas deben definir su plantilla, el futuro de Marcus Rashford y otras opciones ofensivas como Julián Álvarez (Atlético) o Andreas Schjelderup (Benfica), además de resolver sus problemas económicos.

Ya en marzo, la Gazzetta dello Sport informó que Leao dejaba de ser intocable en el Rossoneri y que el club escucharía ofertas.