La afición saudí se pregunta constantemente por el motivo del retroceso de su selección en los últimos años, y por el hecho de que no haya conquistado ningún título ni logrado siquiera algún hito en sus participaciones en el Mundial, una pregunta que quizá encuentre respuesta ahora.
De Renard a Deunis: ¿está la selección de Arabia Saudí matando sus propios sueños a manos de sus entrenadores?
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23 años sin logros, sin títulos ni resultados sólidos en el Mundial, solo una clasificación y una eliminación temprana, y finales que terminaban en derrota en Asia y en el Golfo; así estaba la selección saudí antes del griego Georgios Donis.
Donis puso fin a esa etapa negra en la historia del fútbol saudí y condujo a Arabia Saudita a la conquista de la Copa del Golfo Arábigo "Golfo 27", otorgándole su primer título en 23 años completos, desde que se coronó con el mismo trofeo en 2003.
Ahora Donis vive sobre ascuas, su nombre circula en todos los medios de comunicación, entre interrogantes sobre la posibilidad de su destitución del cargo como director técnico de la selección saudí, apenas un mes después de este logro.
El problema no radica únicamente en la destitución de Dönis después de que demostrara su conocimiento de la selección de Arabia Saudí, sino también en la elección de su sustituto, ya que los dedos de las especulaciones apuntan al español Roberto Martínez, exseleccionador de Portugal.
Martínez dirigió a dos selecciones de la talla de Bélgica y Portugal en presencia de dos generaciones doradas, pero fracasó a la hora de sacar provecho de los nombres brillantes que jugaron bajo sus órdenes y no logró conquistar ningún título con ellas.
Y aquí surge la pregunta sobre por qué se pensó en destituir a Dönis desde un principio, y sobre el mecanismo que se siguió para elegir a un entrenador como Roberto Martínez con el fin de dirigir a la selección de Arabia Saudí durante la Copa Asiática 2027.
El despido de Donis: peor que una simple decisión
La mayor crisis que podría afrontar la selección de Arabia Saudí no es solo la destitución de Dönis, ni el cambio constante de escuelas tácticas en periodos cortos, ni la falta de estabilidad y su impacto en los jugadores.
Pero la crisis parece mayor si se tiene en cuenta el momento en el que podría emitirse esa decisión, pues la Federación Saudí de Fútbol negó por segunda vez la posibilidad de destituir al técnico griego, y aseguró que seguirá en su cargo durante el próximo periodo.
Sin embargo, el periodista saudí Abdulrahman Al Humaidi, presentador del programa «Nadina» en el canal «MBC 1», aseguró que la decisión se emitirá tras el final del parón internacional del próximo mes de marzo.
Y si esa información resultara cierta, el nuevo entrenador tendrá por delante solo 3 parones internacionales antes del inicio de la Copa Asiática 2027 el próximo mes de diciembre, uno de ellos relativamente largo.
De este modo, el nuevo entrenador, sea quien sea, llegará a la Copa Asiática sin estar completamente preparado para dirigir a Arabia Saudí, y no conocerá del todo a todos los jugadores, ni ellos lo conocerán a él.
El escenario de Renard: ¿se repetirá?
Y aquí la memoria se remonta a hace más de un año, concretamente a octubre del año pasado, cuando el entrenador francés Hervé Renard llevó a la selección saudí a clasificarse para la fase final del Mundial 2026.
En aquel momento surgieron algunas voces que reclamaban la destitución del técnico francés y la contratación de un nuevo director técnico para dirigir a Arabia Saudí en el Mundial, algo que la Federación Saudí rechazó de forma categórica.
Las peticiones de destitución se repitieron con cada partido que disputaba Arabia Saudí, y con ellas se repitieron también los comunicados de la Federación Saudí de Fútbol que confirmaban que Renard sería el director técnico en el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México.
Sin embargo, la mayor sorpresa llegó cuando la Federación Saudí decidió destituir al entrenador francés y nombrar a Donis en su lugar el pasado abril, apenas dos meses antes del inicio del Mundial.
El resultado lógico fue que Donis, pese a sus esfuerzos, no pudo enderezar la situación y se despidió del Mundial en la fase de grupos, tras quedar último del Grupo Ocho con apenas dos puntos.
Lo que más temen los aficionados saudíes es que este escenario se repita con el propio Donis: que se emitan comunicados de desmentido, que continúe en su cargo durante varios meses y que luego se marche poco antes del torneo asiático, convirtiendo la conquista del título en un sueño imposible de alcanzar.
Golfo 27: el problema está en el sistema
Un torneo de 48 selecciones, en el que se clasifican los dos primeros de cada grupo, además de las 8 mejores selecciones que ocupen el tercer puesto de entre 12; no cabe duda de que fracasar en la clasificación es un fracaso que no tiene justificación.
Se podría haber dicho eso antes de la pasada Copa del Golfo Arábigo, la "Golfo 27", en la que la selección saudí mostró una imagen completamente distinta a la que había ofrecido en el Mundial 2026.
Arabia Saudí disputó 5 partidos, los ganó todos y marcó durante ellos 8 goles, sin que su portería recibiera ningún gol, y se llevó los premios al mejor jugador, al mejor portero y al máximo goleador.
Un dominio absoluto que mostró otra cara de la selección saudí, una cara que sus seguidores no le conocían a lo largo de los últimos años, algo que pone en valor el trabajo de Dónis y confirma que necesitaba más tiempo para rendir mejor en el Mundial.
Y una vez que eso ha quedado demostrado, resulta extraño que la Federación Saudí repita el mismo error, aunque cambien sus responsables, y espere un resultado diferente, pues el resultado confirmará que el problema no estaba en Dónis ni en Renard, sino en el sistema.
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