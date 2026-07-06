«De nuevo juntos»: Lionel Messi se reencuentra con su esposa Antonela y sus tres hijos mientras el mejor jugador argentino de todos los tiempos se relaja en su nuevo intento por conquistar la Copa del Mundo

En plena defensa del título mundial, Messi encontró un respiro al pasar el día libre con su familia. La estrella del Inter de Miami recibió la visita de Antonela Roccuzzo y sus tres hijos —Thiago, Mateo y Ciro— tras la ajustada victoria en prórroga contra Cabo Verde. El 3-2 les dio el pase a octavos y un breve respiro.

Antonela compartió en redes un carrusel de fotos que mostraba el vínculo familiar durante el torneo. La publicación, en la que se ve a Messi sonriendo con sus hijos, ofreció a los aficionados una visión poco habitual de la vida privada del ocho veces ganador del Balón de Oro, que busca nuevos títulos internacionales en suelo norteamericano.