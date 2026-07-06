De Mussolini a Trump... Las injerencias políticas sacuden el Mundial

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha evitado intervenir en el Mundial que acogen Estados Unidos, Canadá y México, pero el miércoles habló por teléfono con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

El motivo fue la suspensión del estrella de la selección estadounidense, Fularin Balogun, tras recibir una tarjeta roja.

La sanción se revocó, así que el jugador podrá jugar mañana en octavos contra Bélgica.

La decisión ha provocado indignación, pero no es la primera injerencia política en un Mundial.

La cadena «France 24» ha recordado algunos de los episodios más notables; estos son los más relevantes: