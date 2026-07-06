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President Trump Attends World Cup Draw At Kennedy CenterGetty Images News

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De Mussolini a Trump... Las injerencias políticas sacuden el Mundial

FEATURES
World Cup
USA vs Belgium
USA
Belgium
F. Balogun
EE. UU.
Alemania
Italia
Kuwait

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha evitado intervenir en el Mundial que acogen Estados Unidos, Canadá y México, pero el miércoles habló por teléfono con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

El motivo fue la suspensión del estrella de la selección estadounidense, Fularin Balogun, tras recibir una tarjeta roja. 

La sanción se revocó, así que el jugador podrá jugar mañana en octavos contra Bélgica.

La decisión ha provocado indignación, pero no es la primera injerencia política en un Mundial.

La cadena «France 24» ha recordado algunos de los episodios más notables; estos son los más relevantes:

  • BIO MUSSOLINI-TROOPSAFP

    Las presiones de Mussolini en 1934 y 1938

    Italia acogió la segunda Copa del Mundo. El líder italiano Benito Mussolini, poco aficionado al fútbol, vio el torneo como una oportunidad para ensalzar su régimen.

    Asistió a todos los partidos e incluso entró en los vestuarios. Se acusó a los árbitros de favorecer a la anfitriona, que acabó campeona, lo que llevó a la FIFA a inhabilitar de por vida a dos colegiados.

     En 1938 Mussolini mantuvo la presión y el equipo austriaco, ya anexionado por Alemania, compitió bajo la bandera nazi.

    Un año antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial, Austria, recién anexionada por la Alemania nazi, se retiró del torneo y varios de sus jugadores tuvieron que integrar la selección alemana; además, se les obligó a hacer el saludo nazi en el estadio Parc des Princes de París.

    Aun así, Alemania cayó en octavos.

    Italia retuvo el título y sus jugadores vistieron camisetas negras que evocaban a las milicias fascistas. 

    Antes de la final, Mussolini les envió un mensaje breve pero aterrador: «La victoria o la muerte».

    • Anuncios
  • Cesar Cueto PeruHulton Archive

     Sospechas de corrupción en Argentina en 1978

    El torneo se celebró bajo la dictadura del general Jorge Rafael Videla, que buscaba mejorar su imagen internacional con el Mundial.

    Argentina ganó su primer título mundial, aunque la victoria se vio empañada por fuertes sospechas de corrupción.

    Para avanzar a la final debía vencer a Perú por al menos cuatro goles y superar así a Brasil.

    Pese a su sólida defensa inicial, Perú cayó 0-6.

    Aunque no hay pruebas firmes, varios testimonios sugieren un pacto de corrupción entre los regímenes militares de ambos países.

  • WORLD CUP-1982-FRANCE-KUWAITAFP

    Francia y Kuwait en 1982... y la invasión del campo

    En la ciudad española de Balad al-Walid, Alan Girès marcó el cuarto gol de Francia a Kuwait, pero los jugadores kuwaitíes protestaron al oír un silbato que creyeron que indicaba fuera de juego.

    El árbitro lo concedió, pero el jeque Fahd Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, entonces presidente de la Federación Kuwaití, bajó al campo desde la grada.

    En el caos, el árbitro anuló el gol, lo que le costó una sanción de por vida de la FIFA.

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  • Trump InfantinoGetty Images

    La llamada de Trump a Infantino en 2026

    Tras la tarjeta roja que recibió Trump en Belgrado —durante la victoria de Estados Unidos sobre Bosnia y Herzegovina en dieciseisavos—, el presidente estadounidense contactó con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, para pedir que se revisara la sanción.

    Cuatro días después, la FIFA anunció que su Comisión Disciplinaria había revisado la sanción.

    Según el artículo 27 del Reglamento Disciplinario de la FIFA, la suspensión automática de un partido se convirtió en una pena condicional, con un año de periodo de prueba.

    Así, el máximo goleador estadounidense en este Mundial, con tres tantos, podrá jugar los octavos contra Bélgica.

    La Federación Belga, conmocionada, estudia recurrir la decisión.

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