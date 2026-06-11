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Loai Mohamed

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De Messi y Ronaldo a Ancelotti y Tuchel... ¿Reescribirá el Mundial de 2026 la historia del fútbol?

FEATURES
C. Ronaldo
L. Messi
C. Ancelotti
T. Tuchel
K. Mbappe
L. Scaloni
D. Deschamps
Mexico vs Sudáfrica
Mexico
Sudáfrica
World Cup
Portugal vs RD Congo
Portugal
RD Congo
Argentina vs Algeria
Argentina
Algeria
Brazil vs Marruecos
Brazil
Marruecos
Portugal
Argentina
Italia
Alemania
Francia
México
Sudáfrica
República Democrática del Congo
EE. UU.
Argelia
Brasil
Marruecos

El Mundial de los sueños... Estrellas y entrenadores buscan batir récords en la mayor edición del torneo.

En pocas horas empezará el Mundial 2026, que podría ser más que un torneo más en la historia del fútbol: un hito que redefinirá lo posible.

En la edición más grande de la historia, con 48 selecciones y 104 partidos en Estados Unidos, Canadá y México, todas las miradas están sobre las estrellas y técnicos que pueden batir marcas que han resistido décadas.

Desde Lionel Messi, que busca más récords de partidos, victorias y asistencias, Cristiano Ronaldo quiere ampliar su legado, y Kylian Mbappé, aún sin cumplir 30, aspira a entrar en el club de las leyendas.

Fuera del campo, técnicos como Carlo Ancelotti, Thomas Tuchel, Didier Deschamps y Lionel Scaloni buscan también hacer historia.

Entre la lucha de los goleadores, la pugna de los porteros por las estadísticas defensivas y la batalla de los técnicos por la inmortalidad, la edición de 2026 podría ser uno de los Mundiales más influyentes y el escenario donde caigan marcas que parecían imbatibles.

  • Messi y Mbappé luchan por el trono de Klose

    El alemán Miroslav Klose sigue como máximo goleador de la Copa del Mundo, con 16 tantos, pero su marca está más amenazada que nunca.

    Lionel Messi tiene 13 goles y Kylian Mbappé 12, por lo que podrían alcanzarlo o superarlo.

    Ronaldo Nazário es segundo con 15, Gerd Müller tercero con 14, y Messi iguala a Just Fontaine con 13.

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  • Ronaldo, a punto de lograr un hito que nadie ha conseguido

    Cristiano Ronaldo ya tiene un récord histórico: marcó en cinco Mundiales (2006, 2010, 2014, 2018 y 2022).

    Si vuelve a anotar en 2026, será el primero en hacerlo en seis ediciones y afianzará aún más su marca.

  • Sexta participación... El sueño de Messi y Ronaldo

    Si Messi y Ronaldo juegan este torneo, serán los primeros en disputar seis Copas del Mundo.

    Actualmente comparten con Lothar Matthäus, Antonio Carvajal, Andrés Guardado y Rafael Márquez el récord de cinco participaciones, y el portero mexicano Guillermo Ochoa podría sumarse.

    Además, Messi ya tiene el récord de partidos mundialistas (26), mientras que Ronaldo suma 22 y figura quinto.

  • Argentina v France: Final - FIFA World Cup Qatar 2022Getty Images Sport

    Mbappé persigue el récord de Cafu

    Kylian Mbappé podría ser el segundo jugador en disputar tres finales consecutivas del Mundial si lleva a Francia a otra final, según datos de «Squawka».

    Solo el brasileño Cafu, presente en las finales de 1994, 1998 y 2002, supera este registro.

  • Las victorias de Messi... Se vislumbra un nuevo récord

    Miroslav Klose tiene el récord de más victorias en la Copa del Mundo: 17.

    Messi, con 16 triunfos —los mismos que Cafu—, puede superarlo en el próximo torneo.

  • Los grandes guardias persiguen la historia

    El inglés Peter Shilton y el francés Fabien Barthez comparten el récord de partidos sin encajar gol en un Mundial: 10.

    Le siguen el belga Thibaut Courtois y el alemán Manuel Neuer, con 7 partidos sin encajar gol.

  • Messi y el trono de los creadores de goles

    Messi empata con Diego Maradona, con 8 asistencias, el récord de más asistencias en la historia de la Copa del Mundo.

    Necesita una más para quedarse solo al frente.

  • Los premios individuales ofrecen una oportunidad de alcanzar mayor inmortalidad.

    Según «Squawka», Messi podría ser el primer jugador en ganar tres Balones de Oro del Mundial, tras lograrlo en 2014 y 2022.

    Ningún jugador ha ganado dos veces el Balón de Oro, aunque Harry Kane, Kylian Mbappé y James Rodríguez pueden conseguirlo.

    En la portería, Manuel Neuer, Thibaut Courtois o Emiliano Martínez aspiran a ser el primer guardameta con dos Guantes de Oro.

  • FBL-WC-2026-FRIENDLY-FRA-NIRAFP

    Deschamps persigue el mito de Alemania

    El seleccionador francés Deschamps está a punto de superar el récord de 16 victorias en Mundiales que posee el alemán Helmut Schön.

    Deschamps suma 14 triunfos y podría batirlo en la próxima Copa.

    Además, busca superar su marca de partidos dirigidos: tiene 19, por detrás de los 25 de Schön.

  • Scaloni y un logro sin precedentes

    Lionel Scaloni llevó a Argentina a ganar la Copa América 2021, luego el Mundial 2022 y más tarde la Copa América 2024.

    Si además gana el Mundial 2026, será el primer entrenador en conquistar cuatro grandes torneos internacionales seguidos.

  • FBL-FRIENDLY-HON-ARGAFP

    La racha invicta de Scaloni

    El brasileño Luiz Felipe Scolari posee el récord de imbatibilidad en Copas del Mundo, con 12 partidos.

    Scaloni, con seis duelos invicto, podría acechar esa marca si Argentina avanza hacia la final.

  • Un logro que nunca se ha alcanzado

    En la historia de la Copa del Mundo, ningún entrenador ha ganado con una selección distinta a la de su país.

    Sin embargo, el Mundial de 2026 podría romper esta norma con Carlo Ancelotti (Italia) dirigiendo a Brasil, Thomas Tuchel (Alemania) a Inglaterra y Roberto Martínez (España) a Portugal.

  • Un título en dos continentes diferentes

    Nunca un seleccionador había ganado un Mundial en dos continentes.

    Deschamps, campeón con Francia en Rusia 2018, y Scaloni, ganador con Argentina en Catar 2022, pueden lograrlo en Norteamérica.

  • El entrenador más laureado de la historia del Mundial

    El holandés Dick Advocaat, de 78 años, hará historia como el entrenador más longevo en dirigir una selección en un Mundial al frente de Curazao.

    Superará así el récord del alemán Otto Rehhagel, quien tenía 71 años en el Mundial de 2010.

  • Ancelotti persigue el récord de Del Bosque

    Carlo Ancelotti podría ser el entrenador más viejo en ganar un Mundial si lleva a Brasil al título.

    El italiano cumplirá 67 años justo antes del torneo, superando el récord de Vicente del Bosque, quien ganó con España en 2010 a los 59.

  • Kiroch, ante el reto de la continuidad

    El portugués Carlos Queiroz está a punto de igualar el récord de Bora Milutinović como entrenador con más participaciones consecutivas en la Copa del Mundo.

    El Mundial de 2026 será su quinta participación consecutiva: una con Portugal y tres con Irán.

  • La Liga de Campeones y la Copa del Mundo

    Solo dos técnicos han ganado la Liga de Campeones y la Copa del Mundo: Marcello Lippi y Vicente del Bosque.

    En el Mundial 2026, Carlo Ancelotti y Thomas Tuchel pueden unirse a ese exclusivo club si llevan a su selección a la cima, según Squawka.

    Con las habilidades de los jugadores y las tácticas de estos técnicos, el Mundial 2026 promete batir récords y crear nuevos que perduren décadas.