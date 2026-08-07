Este escenario es exactamente lo que ocurrió hace 4 años, concretamente en 2022, cuando Ronaldo se ausentó de la concentración de su anterior club, el Manchester United, antes del comienzo de la nueva temporada, durante un periodo que superó también el mes, sin que existiera ninguna participación internacional con la selección de Portugal.

El club inglés comenzó su concentración en aquel momento el 27 de junio, antes de que los jugadores internacionales se incorporaran el 4 de julio, sin que la estrella portuguesa figurara entre ellos.

Ronaldo no regresó al cabo de dos días o dos semanas, sino que volvió un mes completo después del inicio de la concentración, disculpándose por que su hija había sufrido una inflamación en los bronquios que exigió su ingreso hospitalario durante una semana.

Lo curioso es que Ronaldo, cuando regresó, el 26 de julio, no volvió para participar en los entrenamientos, sino para negociar con el club la cuestión de su salida, con el fin de trasladarse a un equipo que jugara en la Liga de Campeones de Europa, competición de la que el Manchester United estaba ausente.

La estrella portuguesa no participó en los entrenamientos del Manchester United hasta el 30 de julio de 2022, y ello después de haberse ausentado de la concentración de preparación en Tailandia y Australia, algo que afectó a sus participaciones en la temporada.

En consecuencia, el neerlandés Erik ten Hag, entrenador del Manchester United en aquel momento, decidió no contar con Ronaldo como titular, alegando su falta de la forma física necesaria debido a su ausencia de la concentración de preparación.

A causa de esta decisión, surgieron numerosos problemas entre ambas partes, hasta que Ronaldo lanzó sus declaraciones incendiarias contra Ten Hag y aseguró que no lo respetaba, en una entrevista con el comunicador Piers Morgan, en noviembre de ese mismo año.

Y tras esa entrevista en la que Ronaldo atacó a todos, el Manchester United anunció la rescisión de su contrato con la estrella portuguesa, para trasladarse después al Al Nassr en una operación de traspaso libre, en el invierno de 2023, y continúa aún en el equipo hasta ahora.