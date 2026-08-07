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Traducido por

De Mánchester al Al-Nassr: ¿ha demostrado Cristiano Ronaldo, cuatro años después, que Ten Hag tenía razón?

FEATURES
C. Ronaldo
Al Nasr FC
Manchester United
E. ten Hag
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Portugal
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El astro portugués se ausenta del "Mundial" desde hace más de un mes

Hace aproximadamente 4 años exactos comenzó la mayor crisis en la trayectoria de la estrella portuguesa Cristiano Ronaldo, que terminó con su despedida de todas las ligas europeas y su traspaso a la liga saudí junto a su club actual, el Al Nassr.

Y después de esos cuatro años, los rasgos de aquella crisis han vuelto a aparecer de nuevo, pero esta vez con el propio Al Nassr.

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  • Un mes después del Mundial: ¿dónde está Ronaldo?

    El pasado 6 de julio, la selección de Portugal se despidió del Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México, en los octavos de final, tras la derrota ante España por un gol a cero.

    Todos esperaban que Cristiano Ronaldo regresara a los entrenamientos del Al Nassr una vez cumplido el plazo legal, que se extiende durante 21 días, hasta el día 27 del mes pasado, pero eso no ocurrió; es más, ni siquiera se incorporó a la concentración fuera del país, en Portugal.

    Y con el regreso a Riad, Ronaldo continuó con su ausencia, de modo que se ha perdido todos los entrenamientos del equipo en las tres ciudades en las que se concentró, ya sea en la capital saudí, en Abha o en Lisboa, a lo largo de 32 días completos.

    Esto se produce a tan solo una semana del inicio de la nueva temporada, concretamente el día 15 de agosto en curso, cuando el Al Nassr se enfrente a su rival, el Al Fateh, en la primera jornada de la Liga Roshn saudí.

    La continua ausencia de Ronaldo ha provocado un estado de enfado entre la afición del Al Nassr, en medio de un silencio por parte de la directiva del club, así como del cuerpo técnico dirigido por el australiano Ange Postecoglou, sin que exista una fecha concreta para su regreso.

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  • El escenario de Mánchester se repite cuatro años después: ¿tenía razón Ten Hag?

    Este escenario es exactamente lo que ocurrió hace 4 años, concretamente en 2022, cuando Ronaldo se ausentó de la concentración de su anterior club, el Manchester United, antes del comienzo de la nueva temporada, durante un periodo que superó también el mes, sin que existiera ninguna participación internacional con la selección de Portugal.

    El club inglés comenzó su concentración en aquel momento el 27 de junio, antes de que los jugadores internacionales se incorporaran el 4 de julio, sin que la estrella portuguesa figurara entre ellos.

    Ronaldo no regresó al cabo de dos días o dos semanas, sino que volvió un mes completo después del inicio de la concentración, disculpándose por que su hija había sufrido una inflamación en los bronquios que exigió su ingreso hospitalario durante una semana.

    Lo curioso es que Ronaldo, cuando regresó, el 26 de julio, no volvió para participar en los entrenamientos, sino para negociar con el club la cuestión de su salida, con el fin de trasladarse a un equipo que jugara en la Liga de Campeones de Europa, competición de la que el Manchester United estaba ausente.

    La estrella portuguesa no participó en los entrenamientos del Manchester United hasta el 30 de julio de 2022, y ello después de haberse ausentado de la concentración de preparación en Tailandia y Australia, algo que afectó a sus participaciones en la temporada.

    En consecuencia, el neerlandés Erik ten Hag, entrenador del Manchester United en aquel momento, decidió no contar con Ronaldo como titular, alegando su falta de la forma física necesaria debido a su ausencia de la concentración de preparación.

    A causa de esta decisión, surgieron numerosos problemas entre ambas partes, hasta que Ronaldo lanzó sus declaraciones incendiarias contra Ten Hag y aseguró que no lo respetaba, en una entrevista con el comunicador Piers Morgan, en noviembre de ese mismo año.

    Y tras esa entrevista en la que Ronaldo atacó a todos, el Manchester United anunció la rescisión de su contrato con la estrella portuguesa, para trasladarse después al Al Nassr en una operación de traspaso libre, en el invierno de 2023, y continúa aún en el equipo hasta ahora.

  • Eurocopa 2024: una crisis similar

    Durante ese periodo, el Al Nassr disputó una concentración de preparación en 4 temporadas, la última de ellas la actual, en la que Cristiano Ronaldo lleva ausente más de un mes.

    Sin embargo, el retraso actual no fue el único, ya que se repitió en 2024, después de que Ronaldo terminara su participación con la selección de Portugal en el Campeonato de Europa "Eurocopa 2024".

    En aquel momento, el Al Nassr concedió a sus jugadores internacionales que participaron en el torneo europeo, así como en la Copa América, unas vacaciones de 3 semanas desde la fecha de su último partido en ambas competiciones.

    Y a pesar de que la selección de Portugal se despidió del torneo en cuartos de final ante Francia, el 5 de julio de 2024, Ronaldo no se incorporó a la concentración del Al Nassr hasta el 2 de agosto del mismo año, es decir, también después de casi un mes.

    Sin embargo, las cosas transcurrieron con normalidad en aquella ocasión, sobre todo porque regresó 12 días antes del primer partido del equipo en la temporada, que fue ante el Al Taawoun, en las semifinales de la Supercopa, el día 14 del mismo mes.

    Ronaldo logró ponerse a punto durante ese periodo, e incluso marcó uno de los dos goles de la victoria ante el Al Taawoun y asistió en el otro, pero eso no será posible esta vez, cuando falta una sola semana para el inicio de la temporada.

    Algunas especulaciones apuntan a la ausencia del "misil de Madeira" en los dos primeros partidos del Al Nassr en la nueva temporada, contra el Al Fateh en las primeras jornadas de la Roshn Saudi League, y contra el Al Diriyah en la ronda de 32 de la Copa del Custodio de las Dos Sagradas Mezquitas.

    Esta ausencia, de producirse, representa una gran crisis para el Al Nassr, sobre todo porque el club no pudo reforzar sus filas con ningún jugador durante el actual mercado de fichajes de verano, debido a la crisis financiera que atraviesa.

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