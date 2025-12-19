De los escándalos sexuales a los calzoncillos prohibidos: La vida y los tiempos de «Lord» Nicklas Bendtner

Bendtner destacó en el fútbol juvenil danés mientras crecía en Copenhague, la capital, pero los problemas le acompañaron desde aquella etapa de su carrera. «De joven tenía un carácter un poco impulsivo», reconoció años después.

El delantero fichó por el Arsenal en 2005 y se le auguraba un futuro como una de las estrellas del club. Llegó poco antes que Emmanuel Adebayor y después de Robin van Persie. Entretanto, protagonizó un altercado con Thierry Henry durante un entrenamiento.

«Se me encaró, me gritó a la cara y me dijo de todo», escribió Bendtner sobre el enfrentamiento en su libro. «Ahora, al mirar atrás, veo que me comporté mal. Por entonces tenía otra mentalidad. Tuvimos una pequeña discusión y me puso en mi sitio».

En 2006, Bendtner fue cedido al Birmingham City, de la Championship. Aunque triunfó en St Andrew's y el equipo de Steve Bruce logró el ascenso a la Premier League, fue entonces cuando su vida fuera del campo empezó a acaparar la atención. Durante la temporada 2006-07 surgieron informaciones según las cuales Bendtner pasaba la mayor parte de su tiempo libre en clubes de bailes eróticos.

«No se trataba solo de ir a clubes de bailes eróticos cinco veces por semana. No es que fuera adicto a esos clubes, ¡que quede claro! Salía en general», aclaró públicamente el danés en 2020. «Estaba lesionado. Sentía un enorme respeto por Steve. No puedo mentir a las personas a las que respeto de verdad. Tengo que ser completamente sincero. Me llamó a su despacho furioso. Estaba muy disgustado. Cuando me dijo: “Has salido cuatro veces esta semana”, le respondí: “Lo siento mucho, Steve, fueron cinco”. No sabía muy bien cómo reaccionar. Estaba muy enfadado, pero no podía evitar reírse para sus adentros».

Como si la historia fuera un culebrón, Bendtner acabó dejando atrás aquellas salidas nocturnas y empezó una relación. Con Amy, la hija de Bruce. Se separaron en 2008, probablemente para alivio de Steve.