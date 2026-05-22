¡De los berrinches a las lágrimas de alegría! Así, un emocionado Cristiano Ronaldo rompió su sequía de títulos con el Al-Nassr

En un ambiente de alta tensión y escrutinio, el Al-Nassr saltó al campo el jueves por la noche para enfrentar al Damac en su último partido de la SPL. Sabían que la victoria les daría el título y, esta vez, lo lograron.

Mané abrió el marcador tras un córner, Kingsley Coman amplió la ventaja con un disparo desde el borde del área, y aunque Damac recortó desde el punto de penalti, Ronaldo se adueñó del partido.

El portugués puso el 3-1 con un centro-tiro libre que esquivó a varios jugadores en el área y se coló por la esquina inferior derecha, antes de sentenciar la victoria —y el título— con un remate a bocajarro a nueve minutos del final.

Tras el segundo tanto, Ronaldo se emocionó: sabía que, aunque tarde, había cumplido su misión. Más de tres años después de su llegada, por fin tenía un título “importante”. Se derrumbó al salir ovacionado poco antes del final.

Muchos se sorprendieron por sus lágrimas, pero aunque el título de la SPL quizá no significara mucho para el fútbol mundial, para él lo era todo.

«La gente discutía si a Ronaldo le importaba de verdad el Al-Nassr y su legado en Arabia Saudí o si solo le interesaba él mismo y el dinero», dice Elhalmoush. «Pero ya le habíamos visto llorar tras derrotas en partidos importantes porque parece que realmente le gusta el club y la afición. Se ha involucrado aún más de lo que esperábamos, ahora es copropietario del equipo e incluso disfruta de la cultura saudí.

Por supuesto, tiene metas personales, como llegar a los 1000 goles o jugar de forma profesional con su hijo, algo que está cerca de lograr, ya que Cristiano Junior podría unirse al Al-Nassr este verano. También sentía la presión de liderar la revolución futbolística en Arabia Saudí.

«Pero creo que para él era importante a nivel puramente personal. Sí, el dinero es fantástico, su estilo de vida es fantástico y todo gira en torno a él, pero, al fin y al cabo, es un tipo increíblemente competitivo, un gran profesional que solo quiere ganar.

Por eso muchos aficionados neutrales le apoyaban: se lo merecía. Aunque no seas fan suyo, verle llorar lo dice todo.



