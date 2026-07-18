Es injusto cargar a Yamal con tanta presión, aunque ya se ha acostumbrado desde que, con 16 años, entró en el once del Barça.

La excelencia sostenida de Messi durante más de dos décadas lo distingue de cualquier otro jugador de la historia, así que pedirle a Yamal que emule esa longevidad es mucho.

El adolescente reconoce que «alcanzar el nivel de Messi es imposible», pero aspira a «ser como él algún día», una ambición que no sorprende.

El joven asegura no sentir presión; afirma haberla dejado atrás en Mataró hace años, y no hay razón para dudarlo. ¿Cómo explicaríais, si no, que un chico de 16 años juegue con tanta audacia en un Europeo?

Sin embargo, aunque no le agobia la presión externa, quizá sienta el peso de sus propias expectativas. Como reveló tras el partido de cuartos de final contra Bélgica: «Soy muy exigente conmigo mismo. Nunca estoy satisfecho con lo que hago».

Eso explica por qué, a veces, ha intentado hacer demasiado durante la campaña de España para el Mundial de 2026.