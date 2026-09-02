Si por un lado se pueden leer claramente las cesiones gratuitas y sin opción de compra de Odogu al Toulouse, Kostic al Sparta Rotterdam y Athekame al Lyon, no se puede decir lo mismo de las restantes salidas. El Milan no ha ingresado ni un céntimo por las cesiones en préstamo seco de Fofana al Lyon y la de Gimenez al Porto con derecho de compra, además de la de Kevin Zeroli al Sudtirol.





Esto quiere decir que, pese a una decena de operaciones de salida, teniendo en cuenta la rescisión del contrato de Bennacer, el Milan ha ingresado apenas 42,5 millones. El dato también invita a reflexionar sobre la oportunidad de incorporar a un nuevo director deportivo al organigrama del club.