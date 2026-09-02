De los fuegos artificiales iniciales al sabor agridulce del último día del mercado de fichajes. Después de cuatro años vividos con distancia, Gerry Cardinale ha llevado en primera persona la campaña de refuerzo del Milan. Secundado por Bobby Gardiner y Hendrik Almastadt, aunque después las operaciones más importantes, tanto de entrada como de salida, llevan la firma del superagente Jorge Mendes. La decepción del último día es el resultado de un conjunto de factores: no haber cerrado los dos fichajes necesarios y la dificultad para vender, con el caso Tomori minando la credibilidad del proyecto. El inglés había sido apartado de la plantilla, Amorim confirmó y volvió a confirmar la línea dura, para luego tener que dar un paso atrás porque el Milan no logró comprar a un defensa de gran nivel además de Gila.
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De Leao a Fofana: cuánto ha ingresado el Milan por las ventas, caso por caso
Señor 38 millones
El culebrón del verano con sello del AC Milan fue una gentil concesión de Rafael Leao. El ex número 10 del AC Milan se había puesto en el mercado incluso en marzo, pero su traspaso, llegado a 4 días del cierre final, no ha aportado los dividendos esperados. El Milan apenas ha ingresado 38 millones de euros del Galatasaray (sin contar los bonus que todavía tienen que cumplirse) después de haber pedido 60 millones de euros durante todo el verano y de haber solicitado también una ayuda, inútilmente, a Jorge Mendes.
3 millones por Nkunku
La segunda venta más lucrativa del verano del AC Milan es la de Christoher Nkunku al Leipzig. El club alemán cerró la operación con el Milan con una cesión de pago de unos 3 millones de euros. Dentro del acuerdo se incluyó una opción de compra no obligatoria que el Lipsua podrá ejercer eventualmente al término de la temporada.
1,5 millones de euros por Ricci
Ricci, por sorpresa, ocupa el tercer puesto de esta clasificación muy particular. El Como cerró, hace cinco días, con el Milan la fórmula y las cifras del traspaso del centrocampista a las órdenes de Fàbregas. Ricci se unirá al Como en una cesión de pago por 1,5 millones, con bonus en caso de clasificación para las competiciones europeas, y una opción de compra fijada en 22 millones.
CERO EUROPA
Si por un lado se pueden leer claramente las cesiones gratuitas y sin opción de compra de Odogu al Toulouse, Kostic al Sparta Rotterdam y Athekame al Lyon, no se puede decir lo mismo de las restantes salidas. El Milan no ha ingresado ni un céntimo por las cesiones en préstamo seco de Fofana al Lyon y la de Gimenez al Porto con derecho de compra, además de la de Kevin Zeroli al Sudtirol.
Esto quiere decir que, pese a una decena de operaciones de salida, teniendo en cuenta la rescisión del contrato de Bennacer, el Milan ha ingresado apenas 42,5 millones. El dato también invita a reflexionar sobre la oportunidad de incorporar a un nuevo director deportivo al organigrama del club.
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