El culebrón sobre el futuro del SSC Napoli se ha reanudado oficialmente y, no, por una vez el terreno de juego y Massimiliano Allegri no tienen nada que ver. Tras seis meses de negociaciones y un parón anunciado a través de la prensa, en los últimos días se han retomado las conversaciones entre Aurelio De Laurentiis y Matt Rizzetta, presidente del Napoli Basket, que sigue interesado en comprar el club. Y, según el Corriere dello Sport, esta vez el número uno de FilmAuro no ha cerrado del todo la puerta.
De Laurentiis pide 2.000 millones para vender el Napoli: se reanudan los contactos con Rizzetta
NUEVA REUNIÓN
Aurelio De Laurentiis y Matt Rizzetta se reunieron ayer por la tarde en el hotel de Bonart de Chiaia, el mismo donde tuvo lugar la cena previa a la Champions con Allegri y el director deportivo Manna, poco antes del partido de la EuroCup entre el Napoli Basket y el equipo turco Tofaş Spor.
El encuentro cara a cara confirma, en cualquier caso, la excelente relación entre las partes y la voluntad de Rizzetta, reiterada una vez más a través de la prensa, de hacerse con el control del club de fútbol Napoli junto con un grupo de inversores italoestadounidenses vinculados a él.
LAS PALABRAS DE RIZZETTA
La confirmación de su interés en comprar el Napoli, con el objetivo de crear un club polideportivo junto al Napoli Basket, llegó del propio Rizzetta durante su intervención en el congreso «La empresa de hacer deporte: de la America’s Cup a los proyectos sociales para el territorio», celebrado en la Fondazione Banco di Napoli.
El italoestadounidense había declarado: «Con Aurelio tengo una relación muy buena, de máximo respeto. Estoy dispuesto y sería un honor para mí recoger el legado que él ha construido a partir de una quiebra hace más de veinte años. Algún día me gustaría asumir este compromiso y esta responsabilidad. Y puedo asegurar a la afición que haría todo y más para no defraudarla»
De Laurentiis quiere los 2.000 millones íntegros y de inmediato
La primera fase de la negociación, llevada a cabo a través de asesores, había sido interrumpida y rechazada por De Laurentiis no tanto por las cifras puestas sobre la mesa como por la fórmula de pago propuesta.
El propietario del Napoli no quiere rebajas. Es consciente de que el paquete del club podría incluir pronto un nuevo estadio en propiedad, que se construiría en terrenos de Q8, con la que ya se han iniciado negociaciones.
Según el diario romano, la cifra que le haría dudar es de 2.000 millones de euros, que deberían abonarse íntegramente y de inmediato, sin pagos a plazos. «Quien sea capaz de recompensar lo que he hecho en estos años, que dé un paso al frente. No creo que exista», había declarado ni siquiera
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