"Ha sido complicado el asunto. El año pasado dije: “pongamos la primera piedra porque habíamos encontrado un terreno”. Pero en Nápoles las cosas que descubres poco a poco se vuelven divertidas, pero también patéticas. Porque encuentras el terreno, luego haces la comprobación registral y no es cierto que el señor tuviera la propiedad, sino que tenía un contrato de alquiler con opción que, sin embargo, ha caducado. Ahora por fin lo tenemos.

Contraté a un agrónomo de la selección italiana que venía de Florencia y le hice visitar 27 ubicaciones para comprobar la calidad de los terrenos. Si estaban contaminados o no. Luego hay que razonar con los propietarios. No es sencillo. Puesto que son todos terrenos agrícolas, todos están gestionados por colonos que los llevan con contratos de tres, cinco o diez años. Es difícil quitárselos, a menos que en vez de pagar diez euros por metro cuadrado pagues cien. Pero entonces el coste para hacer el centro deportivo se vuelve desproporcionado.

Por fin en Qualiano hemos encontrado 17 hectáreas y media donde pondremos 10 campos de fútbol y 7.500 metros cuadrados para oficinas, vestuarios para el primer equipo y para toda la cantera”.