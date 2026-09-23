La Asociación de la Prensa Extranjera ha premiado a Aurelio De Laurentiis con el «Premio a la Trayectoria 2025» y, con motivo de la recogida del galardón, el presidente del Napoli habló en profundidad del momento del club, de las relaciones con integrantes del pasado, pero también de la política del fútbol y del nuevo estadio, que está listo para arrancar.
De Laurentiis: "No me hagáis hablar de Spalletti, los entrenadores son empleados. Querría un equipo solo de jóvenes. Nuevo estadio en Napoli Est con 70.000 asientos. El Maradona debe ser derribado. ¿Malagò? Politizan el fútbol para ocupar su puesto"
Solo jóvenes en la plantilla
«Yo querría un equipo de todos jóvenes. ¿Buffon ha llegado a los 40 años? Se jugaba menos que hoy. Un portero normalmente no está sometido al estrés físico que puede tener un jugador de campo.
En mi opinión, quien tiene el mayor desgaste es un centrocampista, que debe mirar qué ocurre delante de él pero también a su espalda. No es casualidad, en mi opinión, que más o menos todos los mejores entrenadores hayan sido centrocampistas»
Spalletti
"No me hagan hablar de Spalletti. ¿Usted ve la televisión? Hay todo un relato en el que ponen en escena a Totti y Spalletti, con el hijo de Castellitto, donde se cuentan de manera ficcionada los acontecimientos relativos a la…
Los entrenadores deben entender que son colaboradores llamados a dirigir la orquesta de los futbolistas, pero no dejan de ser empleados. A veces lo olvidan, ¿está claro el razonamiento?"
EL CENTRO DEPORTIVO ESTARÁ EN QUAGLIANO
"Ha sido complicado el asunto. El año pasado dije: “pongamos la primera piedra porque habíamos encontrado un terreno”. Pero en Nápoles las cosas que descubres poco a poco se vuelven divertidas, pero también patéticas. Porque encuentras el terreno, luego haces la comprobación registral y no es cierto que el señor tuviera la propiedad, sino que tenía un contrato de alquiler con opción que, sin embargo, ha caducado. Ahora por fin lo tenemos.
Contraté a un agrónomo de la selección italiana que venía de Florencia y le hice visitar 27 ubicaciones para comprobar la calidad de los terrenos. Si estaban contaminados o no. Luego hay que razonar con los propietarios. No es sencillo. Puesto que son todos terrenos agrícolas, todos están gestionados por colonos que los llevan con contratos de tres, cinco o diez años. Es difícil quitárselos, a menos que en vez de pagar diez euros por metro cuadrado pagues cien. Pero entonces el coste para hacer el centro deportivo se vuelve desproporcionado.
Por fin en Qualiano hemos encontrado 17 hectáreas y media donde pondremos 10 campos de fútbol y 7.500 metros cuadrados para oficinas, vestuarios para el primer equipo y para toda la cantera”.
Acuerdo con Q8, estará en Nápoles Este
«Cuestión del estadio: tengo una carta de intenciones firmada hace un mes con Q8, que en el este de Nápoles ha encontrado 38 hectáreas.
Allí yo he proyectado un estadio de 70.000 asientos y 120 palcos VIP, además de restaurantes y todo lo demás.
Además, estará el museo interactivo hecho con mi agente de Los Ángeles para hacerte jugar el partido con quien quieras: Maradona, Cavani, Higuaín. Para construirlo, hace falta tiempo, además de millones de dólares»
2 millones al año
"La pista de atletismo no, se la dejamos a quien hace atletismo. ¿Ha visto el nuevo estadio del Real Madrid con el terreno que baja? Con la base que sale para poder hacer conciertos sin destrozar el terreno de juego. Cada verano que el Ayuntamiento organiza conciertos en el Maradona, yo tengo que rehacer el terreno de juego y este año casi me rompen las tuberías del riego, o sea, quiero decir. Luego convivimos. Me entra la risa cuando el Ayuntamiento dice que pagamos 900.000 euros al año. Nosotros, entre unas cosas y otras, pagamos dos millones al año y solo lo tenemos para usarlo el día del partido. Luego tenemos que devolvérselo al día siguiente todo limpio"
¿El Ayuntamiento y la Región quieren armar lío? ¡Que lo hagan!
«El alcalde quiere hacer el estadio esperando que dentro de un año se convierta en un monumento que ya no se pueda destruir. Eso habría que destruirlo. Uno debería llegar a un acuerdo con las superintendencias. La Región quiere invertir 150 millones y el Ayuntamiento 50. Usted, con 200 millones, le hace una caricia al estadio. Después de veintidós años jugando en ese estadio, al que he definido varias veces como un retrete, debe estar tranquilo porque con 200 millones al Maradona le hace una caricia. ¿Ellos quieren divertirse? ¿Quieren montar lío? Que lo hagan. Ya se lo he dicho: yo juego en su campo mientras construyo el estadio, no es que tarde una eternidad, tardo 24 meses. Estadio financiado completamente por mí».
¿MALAGÒ? QUIEREN POLITIZAR EL FÚTBOL PARA QUITARLE EL PUESTO
"Miren la odisea que está viviendo Malagò, el único capaz de encarrilar el fútbol italiano, y lo ha demostrado en su vida. Esto no está bien, debemos encontrar de cualquier manera la posibilidad de hacerlo caer porque alguien quiere ocupar su puesto
Esto no está bien. Politizar el fútbol. Yo digo perdón. Pongan el dinero sobre la mesa para sostener al fútbol, cosa que no hacen. ¿Por qué el ministro Giorgetti y el ministro Abodi siempre han creado problemas al fútbol italiano (algunos dicen también al tenis)? Siempre. La política siempre ha estado ausente del cine y del deporte. Pero cuando tienen que venir a ver algún partido, se ponen en primera fila para tener las entradas y cómo se enfadan si no se las das".
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